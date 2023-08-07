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    • «Наверное, что‑то серьезное»: в «Зените» рассказали о травме Мостового

    «Наверное, что‑то серьезное»: в «Зените» рассказали о травме Мостового

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой травмировался во время матча 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

    В перерыве хавбека заменил Марио Фернандес.

    «Почувствовал дискомфорт, задняя поверхность бедра, надо МРТ сделать, завтра посмотрят.

    Раз не смог доиграть, наверное, там что‑то серьезное», – сказал после игры тренер «Зенита» Анатолий Тимощук.

    • В новом сезоне у Мостового нет голевых действий в 5 матчах.
    • Следующий соперник «Зенита» – «Крылья Советов» (9 августа).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.08.2023 08:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 7 августа, 15:19

      Беда редко приходит одна. Уход лидеров состава, дурацкий календарь, судейские "приколы", теперь ещё и травмы - в этом сезоне нужно либо героически всю эту грязь преодолевать, либо сушить вёсла и планомерно готовиться к следующему сезону, наигрывать новый костяк.

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