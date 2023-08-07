«Наверное, что‑то серьезное»: в «Зените» рассказали о травме Мостового

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой травмировался во время матча 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

В перерыве хавбека заменил Марио Фернандес.

«Почувствовал дискомфорт, задняя поверхность бедра, надо МРТ сделать, завтра посмотрят.

Раз не смог доиграть, наверное, там что‑то серьезное», – сказал после игры тренер «Зенита» Анатолий Тимощук.