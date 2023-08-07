«Наверное, что‑то серьезное»: в «Зените» рассказали о травме Мостового

Беда редко приходит одна. Уход лидеров состава, дурацкий календарь, судейские "приколы", теперь ещё и травмы - в этом сезоне нужно либо героически всю эту грязь преодолевать, либо сушить вёсла и планомерно готовиться к следующему сезону, наигрывать новый костяк.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой травмировался во время матча 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).
В перерыве хавбека заменил Марио Фернандес.
«Почувствовал дискомфорт, задняя поверхность бедра, надо МРТ сделать, завтра посмотрят.
Раз не смог доиграть, наверное, там что‑то серьезное», – сказал после игры тренер «Зенита» Анатолий Тимощук.
- В новом сезоне у Мостового нет голевых действий в 5 матчах.
- Следующий соперник «Зенита» – «Крылья Советов» (9 августа).