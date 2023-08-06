«Зенит» обжалует удаление Барриоса: «Решение арбитра ошибочно»

«Зенит» собирается обжаловать удаление Вильмара Барриоса в матче с «Динамо». Об этом сообщил Анатолий Тимощук.

«Будем подавать в комиссию на этот эпизод. Наступ на Клаудиньо в игре с «Ростовом», игра головой, удар Байрамяна – признали, что судья правильно принял решение. Будем надеяться, что решение [арбитра] тоже ошибочно, нам удастся сохранить Барриоса, потому что это ключевой игрок в центре поля.

Если признают, что это правильное решение, то будем искать замены, перестраивать линию полузащиты», – сказал Тимощук.