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  • «Зенит» обжалует удаление Барриоса: «Решение арбитра ошибочно»

«Зенит» обжалует удаление Барриоса: «Решение арбитра ошибочно»

6 августа 2023, 21:43
35

«Зенит» собирается обжаловать удаление Вильмара Барриоса в матче с «Динамо». Об этом сообщил Анатолий Тимощук.

«Будем подавать в комиссию на этот эпизод. Наступ на Клаудиньо в игре с «Ростовом», игра головой, удар Байрамяна – признали, что судья правильно принял решение. Будем надеяться, что решение [арбитра] тоже ошибочно, нам удастся сохранить Барриоса, потому что это ключевой игрок в центре поля.

Если признают, что это правильное решение, то будем искать замены, перестраивать линию полузащиты», – сказал Тимощук.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (35)
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шахта Заполярная
1691347724
А че так, опять заныли. барриоса вообще в каждом матче удалять надо. Он привык безнаказанно ноги ломать.
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Artemka444
1691347745
Да по делу удалили!!!
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alefreddy
1691348017
все по делу какая тут может быть аппеляция
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Krics
1691349590
Педикулезные сопли распустили,голы надо забивать,Бальбуэна поблагодарить не забудьте,ихмо.
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Persona_non_Grata
1691349807
Еще только 3-й тур, а блеклые уже не первый раз ноют и жалуется !!! И это на фоне того , как они распинаются по поводу жалоб других команд !!!
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Ziklop
1691350175
а чего они наступ этого пострадашего макарки не смотрели (должен был давно красную получить)? Задание получили мусарне можно всё!
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anatolich72
1691350646
Зенит-Нытик!!!!!!!!!!!
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ivany4
1691351291
Странно такое слышать от Тимащука. Вроде бы адекватный игрок был. Если признают, что это правильное решение, скажите сколько занесли. Страна должна знать своих героев.))) А если серьезно, то за такие вещи добавляют, обычно это две игры. На замедленном повторе видно, что чуть чуть не хватило,чтобы сломать голеностоп.
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ySS
1691352939
Кто видел повтор, тот уверен в правильности красной карточки, но для милер-клаба можно измерить силу, мощность, направление и ещё что-нибудь для оправдания Бариоса. Он ключевой в обороне, как Вендель в атаке.
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Benifacto
1691373836
такой подлый подкат, ведь видел что не успевает, и пошёл на контакт, омерзительно!!! еще и апелляция че там курят в зените?
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