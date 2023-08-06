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    • «Зенит» обжалует удаление Барриоса: «Решение арбитра ошибочно»

    «Зенит» обжалует удаление Барриоса: «Решение арбитра ошибочно»

    «Зенит» собирается обжаловать удаление Вильмара Барриоса в матче с «Динамо». Об этом сообщил Анатолий Тимощук.

    «Будем подавать в комиссию на этот эпизод. Наступ на Клаудиньо в игре с «Ростовом», игра головой, удар Байрамяна – признали, что судья правильно принял решение. Будем надеяться, что решение [арбитра] тоже ошибочно, нам удастся сохранить Барриоса, потому что это ключевой игрок в центре поля.

    Если признают, что это правильное решение, то будем искать замены, перестраивать линию полузащиты», – сказал Тимощук.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.08.2023 21:43
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 7 августа, 10:31

      Мусоросжигательная печь сломалась, осталось только кости ломать и в Лозанну жаловаться.
      "С ушами оторвал я бриллианты, а судья сказал мне просто хулиган ты" (Вили Токарев)
      Скоро опять будет так, как в прошлом сезоне.

      2
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      Рейтинг: +8537

      nik55 7 августа, 08:15

      как так судьи не помогли помойным ?

      3
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 7 августа, 07:49

      вывернул человеку ступню почти на 180 грд. удивительно, что не сломал. Да, не бил возможно специально, а зацепил задней)))) ногой. Но факт-то был. что-то типа "неумышленного убийства" юридически говоря. 100% удаление без обсуждений

      3
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      Рейтинг: +1775

      Benifacto 7 августа, 05:03

      такой подлый подкат, ведь видел что не успевает, и пошёл на контакт, омерзительно!!! еще и апелляция че там курят в зените?

      7
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      Рейтинг: +6300

      ySS 6 августа, 23:15

      Кто видел повтор, тот уверен в правильности красной карточки, но для милер-клаба можно измерить силу, мощность, направление и ещё что-нибудь для оправдания Бариоса.
      Он ключевой в обороне, как Вендель в атаке.

      8
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      Рейтинг: +218

      Клубничный > ySS 7 августа, 03:14

      Если свистун заряжен - трудно чего доказать! А Зенит всегда засвистывают!!!

      1
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 > Клубничный 7 августа, 05:06

      да,да. Особенно на европейской арене, где вы обсирались знатно. Судей не купишь, играть умеем только на уровне РПЛ. Да и то последнее время не очень. А валить всё на судей при кривых ногах и "отличной" тренерской бригаде- это по вашему. Играть честно научитесь, хотя бы как Краснодар или Крылышки. а то привыкли всё на халяву.

      5
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      Рейтинг: +218

      Клубничный > evgevg13 8 августа, 23:32

      Зато у нас два еврокубка, а у сартака ноль!

      0
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 > Клубничный 8 августа, 23:59

      и что?поставьте на алтарь и молитесь, лоб разбивайте.у вас 2 у спартака 0. мне как то всё равно. обе команды мне глубоко пополам.

      0
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      Рейтинг: +218

      Клубничный > evgevg13 16 часов назад

      Ну значит у тебя вообще нет команды! А кто тебе не давал выбрать значок?

      0
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 > Клубничный 8 часов назад

      По твоей ущербной логике: если человек не болеет за команды москвы или питера, то у него нет команды? Глупо.И причём тут значок? Ну поставил- тебе легче стало?

      0
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 6 августа, 23:06

      Судьи давят на Зенит. Да и судьи-ли это? Так, свистуны мелкого пошиба, способные только выполнять указания руководства.

      2
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      Рейтинг: +11299

      ivany4 6 августа, 22:48

      Странно такое слышать от Тимащука. Вроде бы адекватный игрок был.
      Если признают, что это правильное решение, скажите сколько занесли. Страна должна знать своих героев.)))
      А если серьезно, то за такие вещи добавляют, обычно это две игры. На замедленном повторе видно, что чуть чуть не хватило,чтобы сломать голеностоп.

      10
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy > ivany4 7 августа, 12:04

      Мюллер не даст получить две игры дисквалификации

      2
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      Рейтинг: +11299

      ivany4 > alefreddy 7 августа, 19:02

      Догадываюсь.))
      Если не ошибаюсь, то через игру играем с зенитом. Ну а нет, то посмотрим какую планку по нарушениям установит КДК.

      1
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      Рейтинг: +501

      gennadiy 6 августа, 22:44

      Ура

      0
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      Рейтинг: +4059

      anatolich72 6 августа, 22:37

      Зенит-Нытик!!!!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +4595

      Ziklop 6 августа, 22:29

      а чего они наступ этого пострадашего макарки не смотрели (должен был давно красную получить)? Задание получили мусарне можно всё!

      4
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 > Ziklop 6 августа, 22:34

      ах-ах. не всегда же судьям выполнять только ваши задания. терпи. это только начало

      3
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol > Ziklop 6 августа, 23:07

      С силовыми ведомствами трудно спорить, да еще СВО...!

      3
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