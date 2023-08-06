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    РФС сделал запрос в Мали о товарищеском матче

    РФС предложил сборной Мали сыграть товарищеский матч в сентябре.

    «Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра отбора Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12 – товарищеская встреча с Кот-д'Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России.

    Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Мали.

    • Россия не играла с марта.
    • Российский футбол отстранен от международного.
    • Мали идет в рейтинге ФИФА на 51-м месте.

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    Источник: Sport24

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    06.08.2023 15:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3783

      Черкизовский Кот 8 августа, 17:37

      К чему стёб? Довольно добротная команда. Костяк составляют игроки клубов Лиги-1 и Бундеслиги. В отборе к последнему ЧМ в стыках минимально проиграли Тунису. Уж всяко сборная Мали сильнее Узбекистана и Таджикистана, которых наша сборная даже не смогла обыграть. Так что в нынешних условиях Мали - неплохой вариант.

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 6 августа, 18:10

      А чо не Северная Корея? Шойгу туда недавно ездил чтобы снаряды для пушек испросить. Заодно и о футболе договорился бы.

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      Рейтинг: +6580

      rash1959 6 августа, 16:21

      мали, далее )(ули, а потом йух найдёшь то место где хотят сыграть.

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      Рейтинг: +2636

      yorgenbarenz 6 августа, 15:26

      Сумели,таки,найти достойного спарринга,но он начал кокетничать.Скажите им,что нас со слезами счастья ждут на острове Пасхи.

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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > yorgenbarenz 6 августа, 15:34

      Надо им долги простить и всё будет ок )

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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata 6 августа, 15:24

      Ну да - вполне себе достойный соперник, но я бы про Эритрею не забывал ...

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