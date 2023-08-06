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РФС сделал запрос в Мали о товарищеском матче

6 августа 2023, 15:16
5

РФС предложил сборной Мали сыграть товарищеский матч в сентябре.

«Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра отбора Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12 – товарищеская встреча с Кот-д'Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России.

Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Мали.

  • Россия не играла с марта.
  • Российский футбол отстранен от международного.
  • Мали идет в рейтинге ФИФА на 51-м месте.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Мали
Комментарии (5)
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Persona_non_Grata
1691324646
Ну да - вполне себе достойный соперник, но я бы про Эритрею не забывал ...
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yorgenbarenz
1691324799
Сумели,таки,найти достойного спарринга,но он начал кокетничать.Скажите им,что нас со слезами счастья ждут на острове Пасхи.
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rash1959
1691328070
мали, далее )(ули, а потом йух найдёшь то место где хотят сыграть.
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Черкизовский Кот
1691505426
К чему стёб? Довольно добротная команда. Костяк составляют игроки клубов Лиги-1 и Бундеслиги. В отборе к последнему ЧМ в стыках минимально проиграли Тунису. Уж всяко сборная Мали сильнее Узбекистана и Таджикистана, которых наша сборная даже не смогла обыграть. Так что в нынешних условиях Мали - неплохой вариант.
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