РФС сделал запрос в Мали о товарищеском матче

РФС предложил сборной Мали сыграть товарищеский матч в сентябре.
«Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра отбора Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12 – товарищеская встреча с Кот-д'Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России.
Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Мали.
- Россия не играла с марта.
- Российский футбол отстранен от международного.
- Мали идет в рейтинге ФИФА на 51-м месте.
Источник: Sport24