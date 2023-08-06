РФС сделал запрос в Мали о товарищеском матче

РФС предложил сборной Мали сыграть товарищеский матч в сентябре.

«Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра отбора Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12 – товарищеская встреча с Кот-д'Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России.

Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Мали.