Умяров: «Ощущаю себя самым счастливым человеком»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сообщил, что сейчас у него нет никаких проблем со здоровьем.

Игрок пропустил несколько месяцев из-за травмы.

23-летний Умяров стоит 2.5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у него 3 матча из 3.

«Самое главное для меня – я сейчас хочу просто играть. Потому что то, что я пережил за эти восемь месяцев, очень тяжело на самом деле. Находясь просто на поле, ощущаешь себя самым счастливым человеком. Поэтому самое главное – играть, а там уже будем смотреть, что из этого получится.

Сейчас ничего не беспокоит. Самое классное, что есть конкуренция, это очень круто. На каждой позиции у нас сейчас по два, три игрока. Это делает сильнее», – сказал спартаковец.