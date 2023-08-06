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    Умяров: «Ощущаю себя самым счастливым человеком»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сообщил, что сейчас у него нет никаких проблем со здоровьем.

    • Игрок пропустил несколько месяцев из-за травмы.
    • 23-летний Умяров стоит 2.5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 3 матча из 3.

    «Самое главное для меня – я сейчас хочу просто играть. Потому что то, что я пережил за эти восемь месяцев, очень тяжело на самом деле. Находясь просто на поле, ощущаешь себя самым счастливым человеком. Поэтому самое главное – играть, а там уже будем смотреть, что из этого получится.

    Сейчас ничего не беспокоит. Самое классное, что есть конкуренция, это очень круто. На каждой позиции у нас сейчас по два, три игрока. Это делает сильнее», – сказал спартаковец.

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    Источник: ТАСС

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    06.08.2023 12:13
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 6 августа, 15:35

      косячит в каждом матче страшно смотреть на это

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata 6 августа, 12:24

      Сейчас "ИГРАТЬ" у тебя получается крайне плохо и не убедительно, желательно тебе "пойти потренироваться ... - вон на кошках" )))

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