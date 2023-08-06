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    Игнатов из «Спартака» раскрыл секрет стабильной игры

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов знает, что нужно для стабильного выступления команды.

    «Как «Спартаку» показывать стабильную игру? Если мы добываем преимущество, то должны спокойно доводить матчи до конца. В некоторых матчах были нервозные концовки. Нам надо научиться спокойно удерживать преимущество до конца.

    Мы работаем над этим на тренировках. Прежде всего это идeт от головы каждого, чтобы сохранить концентрацию до конца матча. Но всякое бывает… Много всяких обстоятельств, но мы над этим работаем», – сказал Игнатов.

    • У «Спартака» на старте РПЛ 3 победы подряд.
    • Следующий соперник по РПЛ – «Урал» (11 августа).
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.08.2023 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata 6 августа, 14:09

      А можно поменьше блаблабла и побольше на деле это доказывать

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