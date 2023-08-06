Игнатов из «Спартака» раскрыл секрет стабильной игры

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов знает, что нужно для стабильного выступления команды.

«Как «Спартаку» показывать стабильную игру? Если мы добываем преимущество, то должны спокойно доводить матчи до конца. В некоторых матчах были нервозные концовки. Нам надо научиться спокойно удерживать преимущество до конца.

Мы работаем над этим на тренировках. Прежде всего это идeт от головы каждого, чтобы сохранить концентрацию до конца матча. Но всякое бывает… Много всяких обстоятельств, но мы над этим работаем», – сказал Игнатов.