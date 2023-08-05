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    В «Локомотиве» ответили, кому планируют продать Тикнизяна

    «Локомотив» готовит продажу защитника Наира Тикнизяна. Речь о «Вердере».

    «Мы ведем переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна. Мы говорим о его трансферной стоимости. Если не договоримся, то будем играть дальше у нас.

    Давайте без цифр. Пока по сумме мы не договорились», – сказал спортивный директор москвичей Дмитрий Ульянов.

    • Сообщалось, что «Локо» хочет продать Тикнизяна за 5 миллионов евро.
    • 24-летний армянин – воспитанник ЦСКА.
    • В сезоне РПЛ у него 3 матча и 3 гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.08.2023 23:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2572

      моэм 6 августа, 07:32

      Кому ? кому ? кому ? ....неужели никому , как и Захарян не нужен ?

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