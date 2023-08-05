В «Локомотиве» ответили, кому планируют продать Тикнизяна

Кому ? кому ? кому ? ....неужели никому , как и Захарян не нужен ?
«Локомотив» готовит продажу защитника Наира Тикнизяна. Речь о «Вердере».
«Мы ведем переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна. Мы говорим о его трансферной стоимости. Если не договоримся, то будем играть дальше у нас.
Давайте без цифр. Пока по сумме мы не договорились», – сказал спортивный директор москвичей Дмитрий Ульянов.
- Сообщалось, что «Локо» хочет продать Тикнизяна за 5 миллионов евро.
- 24-летний армянин – воспитанник ЦСКА.
- В сезоне РПЛ у него 3 матча и 3 гола.