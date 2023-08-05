В «Локомотиве» ответили, кому планируют продать Тикнизяна

«Локомотив» готовит продажу защитника Наира Тикнизяна. Речь о «Вердере».

«Мы ведем переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна. Мы говорим о его трансферной стоимости. Если не договоримся, то будем играть дальше у нас.

Давайте без цифр. Пока по сумме мы не договорились», – сказал спортивный директор москвичей Дмитрий Ульянов.