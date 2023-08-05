Малком забил в дебютном матче за «Аль-Хиляль», Бензема не реализовал пенальти

«Аль-Хиляль» в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов победил «Аль-Иттихад». Счет 3:1.
У гостей в основе вышел бывший нападающий «Зенита» Малком. Он забил головой на 70-й минуте.
У «Аль-Иттихада» на 78-й минуте не реализовал пенальти Карим Бензема.
- В полуфинале «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Шабабом» или «Аль-Вахдой».
- Малком куплен у «Зенита» за 60 миллионов евро.
- Чемпионат Саудовской Аравии стартует на следующей неделе.
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Источник: «Бомбардир»