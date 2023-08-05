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    • Малком забил в дебютном матче за «Аль-Хиляль», Бензема не реализовал пенальти

    Малком забил в дебютном матче за «Аль-Хиляль», Бензема не реализовал пенальти

    «Аль-Хиляль» в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов победил «Аль-Иттихад». Счет 3:1.

    У гостей в основе вышел бывший нападающий «Зенита» Малком. Он забил головой на 70-й минуте.

    У «Аль-Иттихада» на 78-й минуте не реализовал пенальти Карим Бензема.

    • В полуфинале «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Шабабом» или «Аль-Вахдой».
    • Малком куплен у «Зенита» за 60 миллионов евро.
    • Чемпионат Саудовской Аравии стартует на следующей неделе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.08.2023 23:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 6 августа, 09:19

      Малколм наш, россиянин, питерский. Молодец!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8537

      nik55 > paracetamol 6 августа, 09:54

      клоун --он такой же россиянин как ты бразилец

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Литейный 4 (returned) > nik55 6 августа, 12:24

      Клоуна в зеркале видишь, причем с глупым лицом и тупыми мыслями. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +8537

      nik55 > Литейный 4 (returned) 6 августа, 12:36

      это ты про себя---похоже на это

      0
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 5 августа, 23:27

      головой редко забивает

      2
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