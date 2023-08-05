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    Губерниев оценил идеальный старт «Спартака» в РПЛ

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о трех победах «Спартака» на старте сезона РПЛ.

    «Пока у «Спартака» все хорошо. Три победы! Но посмотрите и посчитайте, кого там «Спартак» обыграл. На троих после восьми матчей у «Рубина», «Оренбурга» и «Балтики» три очка. Это на всех…

    Впрочем, говорят, что чемпионами становятся как раз те, кто не разбазаривает очки в матчах с командами не из первой пятерки», – написал журналист.

    • В 3-м туре «Спартак» победил на выезде «Рубин» со счетом 4:1.
    • Последний раз москвичи стартовали в РПЛ с 3 побед 10 лет назад при Валерии Карпине.
    • Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Урал».

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    05.08.2023 21:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +826

      Алекс636363 6 августа, 21:52

      с такой дырявой обороной даже в лиге конференций можно пяток голов от какого-нибудь куусюси отхватить

      0
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 6 августа, 10:36

      Календарь легкий, но победы есть победы. Что мешало коням урал обыгрывать или локо рубин.

      1
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      Рейтинг: +911

      O-kolesov 6 августа, 09:57

      Губошлёп, посмотри с кем играл твой менструальный.

      0
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      Рейтинг: +18906

      paracetamol 5 августа, 22:31

      В идеальном старте свин обыграл 2 клуба из пердива.

      1
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