Губерниев оценил идеальный старт «Спартака» в РПЛ

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о трех победах «Спартака» на старте сезона РПЛ.

«Пока у «Спартака» все хорошо. Три победы! Но посмотрите и посчитайте, кого там «Спартак» обыграл. На троих после восьми матчей у «Рубина», «Оренбурга» и «Балтики» три очка. Это на всех…

Впрочем, говорят, что чемпионами становятся как раз те, кто не разбазаривает очки в матчах с командами не из первой пятерки», – написал журналист.