«Спартак» в третьем туре РПЛ крупно обыграл «Рубин». Решающим оказался мяч Хесуса Медины. Он вышел на замену на 58-й минуте и первым же касанием забил. Это был его дебют.

У москвичей в сезоне только победы. Они возглавили таблицу.

«Рубин» идет в сезоне без побед.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Бонгонда, 19; 1:1 – Иву, 39; 1:2 – Медина, 59; 1:3 – Игнатов, 67; 1:4 – Промес, 73.

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