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    • РПЛ. «Спартак» на выезде разгромил «Рубин» (4:1) и идет без потерь

    РПЛ. «Спартак» на выезде разгромил «Рубин» (4:1) и идет без потерь

    «Спартак» в третьем туре РПЛ крупно обыграл «Рубин». Решающим оказался мяч Хесуса Медины. Он вышел на замену на 58-й минуте и первым же касанием забил. Это был его дебют.

    У москвичей в сезоне только победы. Они возглавили таблицу.

    «Рубин» идет в сезоне без побед.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бонгонда, 19; 1:1 – Иву, 39; 1:2 – Медина, 59; 1:3 – Игнатов, 67; 1:4 – Промес, 73.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.08.2023 19:29
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +27151

      slavutiq70 6 августа, 12:23

      С победой парни . вчера не удалось посмотреть . отмечал днюху ....сегодня в записи посмотрю ....

      1
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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 6 августа, 07:32

      Всех адекватных болел Спартака с победой, все голы были супер и снова судья норм провёл матч, идём дальше!

      4
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      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= 6 августа, 04:21

      с победой братцы!!!

      2
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      Рейтинг: +34917

      VVM1964 5 августа, 22:24

      ВСЁ, что надо сказали ниже мои КБ братья, поэтому ограничусь поздравлением с отлично пройденной дистанцией 1/10 чемпионата ... Результат 100 % и это отлично, ну а по игре конечно есть замечания, но ... надеюсь на позитив !!! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ !!!

      7
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 5 августа, 21:02

      Всех с Победой.
      Отсосы гыгыгы, вы видели красно-белую Казань ?
      Вот когда ваш клуб в гостях такого добьётся , сможите говорить о популярности.

      7
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      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан 5 августа, 20:48

      Даешь конкуренцию шампиоьону. Игра Спартака нравится, с победой

      3
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      Рейтинг: +1675

      aubergine 5 августа, 20:39

      Всех мясных с победой! Заслуженный итог матча. Главное, чтобы с серьёзными и сильными соперниками играли хорошо. Всё-таки пока что мы обыграли не самых сильных трёх соперников.

      9
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      Рейтинг: +4588

      Иван Петров 1986 5 августа, 20:24

      Ну сегодня молодцы ! ! ! Без валидола смотрели.

      7
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      Рейтинг: +4010

      minaev23 5 августа, 20:18

      С победой Спартак!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14879

      playsh 5 августа, 20:05

      Спасибо,КОМАНДА,за голы-красавцы,за смелую игру,за любовь к нам,Вашим поклонникам.Даже не сомневаюсь,сегодня в нашем полку Ваших почитателей прибыло немало молодёжи.Так держать!!!

      11
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      Рейтинг: +14879

      playsh > playsh 5 августа, 20:08

      МатТв,хотелось бы,чтобы у ваших хозяев открыласль чуйка,какие игры надо транслировать на всю страну,а какие показывать в ваших обзорах.Ау?

      9
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