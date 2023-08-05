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    ЦСКА – «Локомотив»: стартовые составы на 3-й тур РПЛ

    ЦСКА и «Локомотив» определились со стартовыми составами на игру третьего тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.

    «Локомотив»: Лантратов, Митай, Кузьмичeв, Погостнов, Самошников, Карпукас, Баринов, Глушенков, Тикнизян, Пиняев, Дзюба.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    05.08.2023 19:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан 5 августа, 19:19

      Сегодня все или многие матчи верховые. Дай бог и этот будет озорным и задорным. Погода тем более отличная. Солнечная и жара спадает. Предсказать результат сложно. Тем не менее -победы Локомотиву!

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