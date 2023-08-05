Сегодня все или многие матчи верховые. Дай бог и этот будет озорным и задорным. Погода тем более отличная. Солнечная и жара спадает. Предсказать результат сложно. Тем не менее -победы Локомотиву!
ЦСКА и «Локомотив» определились со стартовыми составами на игру третьего тура РПЛ.
- Матч на московской «ВЭБ Арене» начнется в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.
«Локомотив»: Лантратов, Митай, Кузьмичeв, Погостнов, Самошников, Карпукас, Баринов, Глушенков, Тикнизян, Пиняев, Дзюба.