Промес: «Мы с Бонгонда схожи по натуре»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал об адаптации своего партнера Тео Бонгонда.
– Тебя впечатляет, как Бонгонда быстро адаптировался и сумел покорить сердца многих болельщиков?
– Нет, не удивлен. Потому что за то короткое время, что мы знакомы, я понял, что мы схожи по своей натуре. Он классно работает, он отличный игрок. Так что я даже не беспокоился и не удивился, что он так здорово дебютировал. Теперь для него важно держать планку. Тео уже помогает команде, для этого он здесь. Так что я только горжусь, но не удивляюсь.
- Бонгонда куплен у «Кадиса» за 7 миллионов евро без учета бонусов.
- У него в июле 2 гола и ассист.
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Спартака»