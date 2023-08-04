Промес: «Мы с Бонгонда схожи по натуре»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал об адаптации своего партнера Тео Бонгонда.

– Тебя впечатляет, как Бонгонда быстро адаптировался и сумел покорить сердца многих болельщиков?

– Нет, не удивлен. Потому что за то короткое время, что мы знакомы, я понял, что мы схожи по своей натуре. Он классно работает, он отличный игрок. Так что я даже не беспокоился и не удивился, что он так здорово дебютировал. Теперь для него важно держать планку. Тео уже помогает команде, для этого он здесь. Так что я только горжусь, но не удивляюсь.