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    Промес: «Мы с Бонгонда схожи по натуре»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал об адаптации своего партнера Тео Бонгонда.

    – Тебя впечатляет, как Бонгонда быстро адаптировался и сумел покорить сердца многих болельщиков?

    – Нет, не удивлен. Потому что за то короткое время, что мы знакомы, я понял, что мы схожи по своей натуре. Он классно работает, он отличный игрок. Так что я даже не беспокоился и не удивился, что он так здорово дебютировал. Теперь для него важно держать планку. Тео уже помогает команде, для этого он здесь. Так что я только горжусь, но не удивляюсь.

    • Бонгонда куплен у «Кадиса» за 7 миллионов евро без учета бонусов.
    • У него в июле 2 гола и ассист.
    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    04.08.2023 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 5 августа, 12:44

      хорошо бы прижился

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