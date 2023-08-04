Левый защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук перешел в «Спартак».

Сегодня 25-летний футболист прошел медосмотр и подписал с московским клубом контракт на три года.

Ожидается, что спартаковцы заплатят за фулбека сборной Молдавии около 7 миллионов евро.