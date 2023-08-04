Всё таки подписали игрока обороны, это уже хорошо. Нужен ещё центральный защитник.
Левый защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук перешел в «Спартак».
Сегодня 25-летний футболист прошел медосмотр и подписал с московским клубом контракт на три года.
Ожидается, что спартаковцы заплатят за фулбека сборной Молдавии около 7 миллионов евро.
- Рябчук выступал за «Олимпиакос» с января 2021 года.
- Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
- Зарплата игрока в «Спартаке» – 2 миллиона евро за сезон.