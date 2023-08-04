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    • «Спартак» заключил контракт с защитником «Олимпиакоса» (Metaratings)

    «Спартак» заключил контракт с защитником «Олимпиакоса» (Metaratings)

    Левый защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук перешел в «Спартак».

    Сегодня 25-летний футболист прошел медосмотр и подписал с московским клубом контракт на три года.

    Ожидается, что спартаковцы заплатят за фулбека сборной Молдавии около 7 миллионов евро.

    • Рябчук выступал за «Олимпиакос» с января 2021 года.
    • Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
    • Зарплата игрока в «Спартаке» – 2 миллиона евро за сезон.

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    Источник: Metaratings

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    04.08.2023 16:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1125

      k611 4 августа, 17:56

      Всё таки подписали игрока обороны, это уже хорошо. Нужен ещё центральный защитник.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5690

      fakeid 4 августа, 17:04

      хряки уже двадцатку потратили. без учёта агентских, подъёмных и т.п. и явно не собираются останавливаться на достигнутом. к концу лета окончательно израсходуют свой сезонный бюджет на нонэймов, а зимой будут лапу сосать и питаться желудями)

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      Рейтинг: +921

      Solist345345 > fakeid 4 августа, 17:08

      Ты то чё переживаешь?

      1
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      Рейтинг: +189

      То ли ещё будет > fakeid 4 августа, 17:13

      Ты так пишешь, как-будто они у тебя деньги в долг брали на покупки. Что ты за них так переживаешь? Мне вот, например, абсолютно фиолетово, кто сколько потратил/заработал на трансферах. Я эти деньги при любом раскладе не увижу. Так что же по этому случаю переживать? Оно мне, или тебе, или ещё кому-то из комментаторов надо?

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      Рейтинг: +1363

      Номэд > То ли ещё будет 4 августа, 17:36

      Это теневой бухгалтер. Считает, кто сколько потратил и заработал в клубах. А сам с помоек питается.

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > Номэд 4 августа, 17:38

      ты в ней родился, и кроме объедков ничего в своей жизни не видел, вша педикулёзная.

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      Рейтинг: +1267

      ВасяК > Solist345345 4 августа, 18:19

      Да потому что он штопаный!!!

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      Рейтинг: +146

      BoevStas1 4 августа, 16:46

      Это хорошо!удачи!

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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 4 августа, 16:41

      с одной стороны дыру залатали а с других как

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