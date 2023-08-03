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    Агент Вендела высказался о слухах про лишний вес бразильца

    Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, отрицает, что игрок набрал лишний вес.

    «У Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом», – сказал агент.

    Фото: телеграм-канал «Зенита»

    • Вендел пропустил начало сезона РПЛ из-за позднего возвращения в расположение «Зенита».
    • Он задержался в Бразилии в связи со смертью тети и дедушки.
    • Хавбека пытался купить «Фламенго», но договориться о трансфере не удалось.

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    Источник: Metaratings

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    03.08.2023 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6631

      Давид59 4 августа, 07:22

      Какой лишний вес? Там у него подушка под футболкой!!!

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