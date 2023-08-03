Агент Вендела высказался о слухах про лишний вес бразильца

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, отрицает, что игрок набрал лишний вес.

«У Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом», – сказал агент.

Фото: телеграм-канал «Зенита»