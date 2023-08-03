Агент Вендела высказался о слухах про лишний вес бразильца

Какой лишний вес? Там у него подушка под футболкой!!!
Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, отрицает, что игрок набрал лишний вес.
«У Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом», – сказал агент.
Фото: телеграм-канал «Зенита»
- Вендел пропустил начало сезона РПЛ из-за позднего возвращения в расположение «Зенита».
- Он задержался в Бразилии в связи со смертью тети и дедушки.
- Хавбека пытался купить «Фламенго», но договориться о трансфере не удалось.