«Динамо» может подписать вратаря, который пропустил 11 голов в 2 матчах ЛЧ

Вратарь БАТЭ Андрей Кудравец может продолжить карьеру в РПЛ.

На 19-летнего белоруса претендует «Динамо». Московский клуб предложил за голкипера 500 тысяч евро.

При этом «Динамо» планирует оставить вратаря в аренде на один сезон в БАТЭ.

Кудравец пропустил 11 голов в 2 матчах квалификации Лиги чемпионов от кипрского «Ариса».

На его счету 2 матча за сборную Белоруссии.

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