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    • «Динамо» может подписать вратаря, который пропустил 11 голов в 2 матчах ЛЧ

    «Динамо» может подписать вратаря, который пропустил 11 голов в 2 матчах ЛЧ

    Вратарь БАТЭ Андрей Кудравец может продолжить карьеру в РПЛ.

    На 19-летнего белоруса претендует «Динамо». Московский клуб предложил за голкипера 500 тысяч евро.

    При этом «Динамо» планирует оставить вратаря в аренде на один сезон в БАТЭ.

    • Кудравец пропустил 11 голов в 2 матчах квалификации Лиги чемпионов от кипрского «Ариса».
    • На его счету 2 матча за сборную Белоруссии.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.08.2023 11:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная 2 августа, 17:58

      Надо бы зениту присмотреться и перехватить, что бы динамо не укрепилось.

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    • ...
      Рейтинг: +1125

      k611 2 августа, 13:12

      Какие то пугающие характеристики. Зачем такой нужен.

      0
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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 2 августа, 11:50

      Своих дырявых мало?

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      Рейтинг: +5733

      neim > SLADE2019 2 августа, 13:09

      Так нашим командам не играть в лиге чемпионов, можно в любую.брать, даже в Зенит ))).

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