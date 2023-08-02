«Динамо» может подписать вратаря, который пропустил 11 голов в 2 матчах ЛЧ

Надо бы зениту присмотреться и перехватить, что бы динамо не укрепилось.
Вратарь БАТЭ Андрей Кудравец может продолжить карьеру в РПЛ.
На 19-летнего белоруса претендует «Динамо». Московский клуб предложил за голкипера 500 тысяч евро.
При этом «Динамо» планирует оставить вратаря в аренде на один сезон в БАТЭ.
- Кудравец пропустил 11 голов в 2 матчах квалификации Лиги чемпионов от кипрского «Ариса».
- На его счету 2 матча за сборную Белоруссии.
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