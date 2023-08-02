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    • «Аякс» готовит улучшенное предложение по игроку «Краснодара»

    «Аякс» готовит улучшенное предложение по игроку «Краснодара»

    «Аякс» готовит очередное предложение «Краснодару» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.

    Клуб из Нидерландов готовит улучшенное предложение. Ранее амстердамцы предложили за игрока 8 миллионов евро + бонусы, но получили отказ.

    • В прошлом сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    02.08.2023 00:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 2 августа, 08:43

      небогато у нас может только Зена дать в три раза больше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 > alefreddy 2 августа, 09:18

      Но это будет совсем банально. Пусть парень силы в Европе попробует. А Краснодару выходит барыжничество тоже свойственно. Хотя, если получается, поему бы и нет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30654

      JTherry > alefreddy 2 августа, 09:28

      не уверен, что менеджеры Аякса готовы заплатить за Сперцяна больше 10 лимонов, что тоже не дотянет до озвученной цены по трансфермаркет, и это при готовности самого игрока уйти в гей-ропейский футбол... но что он там будет делать то, у бычков хотя бы выходит на поле...)

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