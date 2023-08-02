«Аякс» готовит улучшенное предложение по игроку «Краснодара»

«Аякс» готовит очередное предложение «Краснодару» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.

Клуб из Нидерландов готовит улучшенное предложение. Ранее амстердамцы предложили за игрока 8 миллионов евро + бонусы, но получили отказ.