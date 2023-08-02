«Аякс» готовит улучшенное предложение по игроку «Краснодара»

небогато у нас может только Зена дать в три раза больше
«Аякс» готовит очередное предложение «Краснодару» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.
Клуб из Нидерландов готовит улучшенное предложение. Ранее амстердамцы предложили за игрока 8 миллионов евро + бонусы, но получили отказ.
- В прошлом сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
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