Алвеса признали виновным в изнасиловании – на этой неделе его могут приговорить к 10 годам тюрьмы

Пистсец законы в этом мире. За убивство меньше дают. Да пусть бы скорее настал конец света. Мне похер.
Завершилось следствие в отношении бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса.
Футболиста признали виновным в изнасиловании девушки в ночь на 31 декабря 2022 года в ночном клубе.
В четверг, 3 августа, бразилец выступит в суде, после чего будет принято решение о его наказании.
Ожидается, что Алвеса приговорят к десятилетнему сроку тюремного заключения.
Также его обяжут выплатить жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.