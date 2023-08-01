Алвеса признали виновным в изнасиловании – на этой неделе его могут приговорить к 10 годам тюрьмы

Завершилось следствие в отношении бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

Футболиста признали виновным в изнасиловании девушки в ночь на 31 декабря 2022 года в ночном клубе.

В четверг, 3 августа, бразилец выступит в суде, после чего будет принято решение о его наказании.

Ожидается, что Алвеса приговорят к десятилетнему сроку тюремного заключения.

Также его обяжут выплатить жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.