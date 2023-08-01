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    • Алвеса признали виновным в изнасиловании – на этой неделе его могут приговорить к 10 годам тюрьмы

    Алвеса признали виновным в изнасиловании – на этой неделе его могут приговорить к 10 годам тюрьмы

    Завершилось следствие в отношении бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

    Футболиста признали виновным в изнасиловании девушки в ночь на 31 декабря 2022 года в ночном клубе.

    В четверг, 3 августа, бразилец выступит в суде, после чего будет принято решение о его наказании.

    Ожидается, что Алвеса приговорят к десятилетнему сроку тюремного заключения.

    Также его обяжут выплатить жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

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    Источник: Marca

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    01.08.2023 14:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 1 августа, 18:34

      Пистсец законы в этом мире. За убивство меньше дают. Да пусть бы скорее настал конец света. Мне похер.

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      Рейтинг: +1153

      edw7777 1 августа, 16:46

      Ужас. Хотелось бы знать подробности

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