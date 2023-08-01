Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В «Спартаке» ответили на вопрос о продлении контракта с Промесом

    В «Спартаке» ответили на вопрос о продлении контракта с Промесом

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможное продление контракта с нападающим Квинси Промесом.

    – На данный момент Квинси – наш лидер, один из ведущих игроков команды. Мы находимся с ним в контакте. Очень надеемся, что он и дальше продолжит помогать клубу. Детали по контрактным переговорам сейчас озвучить не могу.

    – Было ли общение с Квинси или его представителями насчет нового контракта?

    – Мы постоянно находимся с ним на связи по любым вопросам.

    • Промесу 31 год.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
    • Промес забил 107 голов и отдал 53 ассиста в 217 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

    Новости по теме
    Промес прокомментировал победу над «Пари НН» со счетом 5:4 2
    В «Спартаке» ответили на вопрос о заговоре из-за рейтинга РФС, где Клаудиньо выше Промеса 20
    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона 10
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2023 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 12:11

      А скоро уголовнику ещё один срок впаяют за наркотики. Стыдно, когда укрывают, становясь соучастником преступника и наркодиллера. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      Петр C. > ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 14:42

      завали ***** **** немытый, ходи оглядывайся мразь питерская

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 