В «Спартаке» ответили на вопрос о продлении контракта с Промесом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможное продление контракта с нападающим Квинси Промесом.
– На данный момент Квинси – наш лидер, один из ведущих игроков команды. Мы находимся с ним в контакте. Очень надеемся, что он и дальше продолжит помогать клубу. Детали по контрактным переговорам сейчас озвучить не могу.
– Было ли общение с Квинси или его представителями насчет нового контракта?
– Мы постоянно находимся с ним на связи по любым вопросам.
- Промесу 31 год.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
- Промес забил 107 голов и отдал 53 ассиста в 217 матчах за «Спартак» во всех турнирах.
Источник: «Спорт-Экспресс»