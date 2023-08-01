В «Спартаке» ответили на вопрос о продлении контракта с Промесом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможное продление контракта с нападающим Квинси Промесом.

– На данный момент Квинси – наш лидер, один из ведущих игроков команды. Мы находимся с ним в контакте. Очень надеемся, что он и дальше продолжит помогать клубу. Детали по контрактным переговорам сейчас озвучить не могу.

– Было ли общение с Квинси или его представителями насчет нового контракта?

– Мы постоянно находимся с ним на связи по любым вопросам.