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    • «Фламенго» ответил «Зениту» на предложение об обмене Вендела на игроков бразильского клуба

    «Фламенго» ответил «Зениту» на предложение об обмене Вендела на игроков бразильского клуба

    «Зенит» предлагал «Фламенго» обменять Вендела на одного из игроков бразильского клуба.

    По информации Globo, клуб из Петербурга предложил включить в сделку 26-летнего нападающего Педро Абреу или 19-летнего опорника Виктора Уго, но получил отказ.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Globo

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    01.08.2023 09:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2925

      alefreddy 1 августа, 12:34

      да что там всю команду на одного

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      Рейтинг: +4269

      raritet > alefreddy 1 августа, 14:15

      Наверное текст невнимательно прочитан. Там сказано или 26 летний Абреу или 19 летний Уго. Про всю команду ни слова. По меньшей мере мы , русские люди, скромные. Чужого не нужно , но и своего не отдадим. Вендел реально подставил команду. Будь я у руля, то применил бы самые жесткие меры: подписывал контракт, будь добр исполняй. Не исполняешь- в дубль на весь срок.

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      ...
      Рейтинг: +2925

      alefreddy > raritet 1 августа, 18:12

      нет это просто сарказм и не более

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