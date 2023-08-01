«Фламенго» ответил «Зениту» на предложение об обмене Вендела на игроков бразильского клуба

«Зенит» предлагал «Фламенго» обменять Вендела на одного из игроков бразильского клуба.

По информации Globo, клуб из Петербурга предложил включить в сделку 26-летнего нападающего Педро Абреу или 19-летнего опорника Виктора Уго, но получил отказ.

В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.

С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.

Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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