«Фламенго» ответил «Зениту» на предложение об обмене Вендела на игроков бразильского клуба

«Зенит» предлагал «Фламенго» обменять Вендела на одного из игроков бразильского клуба.
По информации Globo, клуб из Петербурга предложил включить в сделку 26-летнего нападающего Педро Абреу или 19-летнего опорника Виктора Уго, но получил отказ.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
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Источник: Globo