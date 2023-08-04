«Оренбург» и «Урал» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» 5 августа в 17:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей: две победы оренбуржцев, одна ничья, два раза выиграли екатеринбуржцы.

«Оренбург» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,18. На ничью дают 3,90. На выигрыш «Урала» можно поставить за 3,20.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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