Неймара заподозрили в однополых связях

Блогер София Барклай рассказала о тайной вечеринке, организованной нападающим «ПСЖ» Неймаром во время пандемии коронавируса.

По ее словам, там не было никаких запретов и у Неймара была однополая связь. Утверждается, что партнером бразильца был серфингист Педро Скуби.

Чтобы об этом никто не узнал, Неймар перед началом вечеринки попросил всех сдать смартфоны. Также все подписали соглашение о неразглашении – кроме Барклай.

В июне сообщалось, что девушка Неймара, которая ждет от него ребенка, разрешила ему изменять.

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