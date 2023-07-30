Неймара заподозрили в однополых связях

Блогер София Барклай рассказала о тайной вечеринке, организованной нападающим «ПСЖ» Неймаром во время пандемии коронавируса.

По ее словам, там не было никаких запретов и у Неймара была однополая связь. Утверждается, что партнером бразильца был серфингист Педро Скуби.

Чтобы об этом никто не узнал, Неймар перед началом вечеринки попросил всех сдать смартфоны. Также все подписали соглашение о неразглашении – кроме Барклай.