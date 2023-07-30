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Неймара заподозрили в однополых связях

30 июля 2023, 20:25
13

Блогер София Барклай рассказала о тайной вечеринке, организованной нападающим «ПСЖ» Неймаром во время пандемии коронавируса.

По ее словам, там не было никаких запретов и у Неймара была однополая связь. Утверждается, что партнером бразильца был серфингист Педро Скуби.

Чтобы об этом никто не узнал, Неймар перед началом вечеринки попросил всех сдать смартфоны. Также все подписали соглашение о неразглашении – кроме Барклай.

  • В июне сообщалось, что девушка Неймара, которая ждет от него ребенка, разрешила ему изменять.

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Источник: Marca
Франция. Лига 1 Бразилия. Серия А ПСЖ Неймар
Комментарии (13)
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Марк Аврелий!
1690738848
это, что ? Спортивный сайт или Спид-Инфо?
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Antoshka2015
1690739298
Все подписали кроме борклая)
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AlexanderFCSM
1690754241
мм, очень позновательно, давайте больше нефутбольной желтухи сюда скинем, админы, увольте ***** этого автора
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serglider
1690754550
Я правильно понимаю, что она при этом свечку держала когда Неймар петрушился с серфингистом?
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Oldtrafford83
1690779439
Поздравляю, у вас серфингист))
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ilichkadr
1690783863
Чувствуется тлетворное влияние запада......
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loko-the_best
1690793065
Щас бы заходить в комментарии и писать, что эта новость нефутбольная) если вы зашли и написали комментарий, значит вам изначально было интересно прочитать эту новость и вы не остались равнодушны к ней, отреагировали, получается автор статьи сделал свою работу на отлично)
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dfgdfgdfgd
1690831480
бред полнейший
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konча
1690872444
x¥йня.
Ответить
paracetamol
1690892667
Он чё, пе.дик что-ли? Ну с Педро все понятно, имя такое, а вот Сонька обиделась, что не ёё отымел. Мог бы хорошо заплатить!
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