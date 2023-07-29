«Зенит» во втором туре РПЛ упустил победу над «Ростовом». Хозяев спас пенальти, реализованный Николаем Комличенко на 94-й минуте.

Петербуржцы возглавили турнирную таблицу.

Обе команды идут в сезоне без поражений.

У «Зенита» с марта только одно поражение.

«Ростов» не побеждает «Зенит» с 2019 года.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кассьерра, 43; 1:1 – Комличенко, 90+4 (с пенальти).

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