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    • РПЛ. «Ростов» на 94-й минуте ушел от поражения от «Зенита» (1:1)

    РПЛ. «Ростов» на 94-й минуте ушел от поражения от «Зенита» (1:1)

    «Зенит» во втором туре РПЛ упустил победу над «Ростовом». Хозяев спас пенальти, реализованный Николаем Комличенко на 94-й минуте.

    Петербуржцы возглавили турнирную таблицу.

    Обе команды идут в сезоне без поражений.

    У «Зенита» с марта только одно поражение.

    «Ростов» не побеждает «Зенит» с 2019 года.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кассьерра, 43; 1:1 – Комличенко, 90+4 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:59
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +8119

      BarStep 19 минут назад

      Пока не очень.
      Зенит разом потерял трех ключевых игроков основы..
      Лидера в команде сейчас нет..
      Клаудиньо без Малкома - тень самого себя..
      Решения тренерского штаба, меня лично, поставили в тупик..
      Некоторым пора говорить спасибо за сотрудничество..
      Понравился серб..
      В целом болельщикам нужно набраться терпения,
      рождается новая команда..

      В Зените всё будет хо ро шо!

      2
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      Рейтинг: -74

      Zenit2312 > BarStep 4 минуты назад

      Ну хоть один позитивный ник. Подписываюсь под вашим комментом.Терпения немного и всё будет как обычно - чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +21765

      derrik2000 41 минуту назад

      Мои впечатления после матча.
      Болелам и фантикам Зенита только и остаётся надеяться, что селекционная служба клуба найдёт (или уже нашла) и привезёт ещё одного "гения футбольного поля", коими ДО этого были Халк и Малком.
      С ТАКИМ Зенитом можно и нужно ИГРАТЬ И ВЫИГРЫВАТЬ у них.
      Очередной раз убеждаюсь в своём мнении, что Семак как тренер - полный ноль, поскольку некоторые игрочки команды, обладая, по меркам РПЛ, незаурядной техникой, могут пылить по полю и БЕЗ ТАКОГО ГТ.
      И ИГРЫ у Зенита, поставленной ИГРЫ как не было, так и нет.
      Хотя, обладая тренерским талантом и пониманием того, что БЕЗ Малкома команда потеряла процентов 25-30 своего потенциала, мог бы и коллективную игру поставить, раскрыв на позициях лучшие качества своих игроков.

      3
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      Рейтинг: +21765

      derrik2000 > derrik2000 40 минут назад

      А команде Ростов спасибо за старание до конца матча и моё пожелание - ТАК ДЕРЖАТЬ! )

      2
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      Рейтинг: +4758

      Spirit_78 > derrik2000 17 минут назад

      Мне кажется, вы рано делаете выводы. На выездах Зенит частенько лажает в любом составе. А сейчас всего лишь второй тур.

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      Рейтинг: -74

      Zenit2312 > derrik2000 8 минут назад

      Всего лишь второй тур -вы правы. Зенит себя ещё покажет. Но жирный плюс поставлю ростовчанам. Дали нам бой. Молодцы.

      0
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      Рейтинг: +12924

      Вомбат 42 минуты назад

      Семак показывает, чего он стоит, когда разрыв в качестве игроков Зенита и соперника не так велик, как обычно.

      2
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      Рейтинг: +4498

      Ziklop 47 минут назад

      слабая игра Зенита, зачем мёртвого Фернандеса выпустили, что делает Ерохин в старте? чем дальше тем глупее, нет лидера в Зените, латиносы на заработках.

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      Рейтинг: -74

      Zenit2312 > Ziklop 32 минуты назад

      Начало чемпионата , так бывает. Однозначно будет ещё хороший трансфер,возможно парочку неплохих игроков прикупим . Желательно конечно с бразильским паспортом.А Семак хороший тренер при нём мы сколько чемпионами стали?

      1
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      Рейтинг: +4498

      Ziklop > Ziklop 26 минут назад

      Семак хороший человек, если сможет в этом году быть первым тогда похвалим.
      конечно я помню времена, когда 3 место было счастьем. зажрался я наверное, но сейчас в составе много сильных игроков, результат должен быть лучше, особенно в плане игры.

      0
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      Рейтинг: -74

      Zenit2312 > Ziklop 16 минут назад

      Опять же повторюсь- начало сезона, отсутствие Малкома немного я повторюсь немного сказалось на игре.Семак знает что делает и сто процентов будут хорошие трансферы и чемпионство будет нашим однозначно .

      0
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      Рейтинг: +2085

      almanev 49 минут назад

      Раз, два, три ...

      0
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      Рейтинг: +4758

      Spirit_78 > almanev 16 минут назад

      Ох хрюканина раздухарилась. Радуетесь осечкам Зенита больше, чем своим победам, сектанты убогие)))

      0
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      Рейтинг: +3995

      minaev23 52 минуты назад

      Молодцы парнишки наши ! С Зенитом в ничью- дорогого стоит. Во втором тайме неплохо давили, но с реализацией проблема конечно.Иранец понравился.

      3
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      Рейтинг: +18764

      paracetamol 53 минуты назад

      Мдя-я-я-я! Тяжелый сезон будет у Зенита с таким судейством. В Питере 2 пенальти в их ворота поставят с Дырнамо, уверен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14782

      Skull_Boy > paracetamol 50 минут назад

      Иди Миллеру поплачься и с таким, как раз, судейством радуйся, что еще в 1м тайме твоих лазурных оленей не по удаляли, где постоянно вытаскивают за уши, а еще только прошла ВТОРАЯ игра и уже начинается тотальный цирк

      2
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      Рейтинг: +14782

      Skull_Boy > paracetamol 50 минут назад

      Иди Миллеру поплачься и с таким, как раз, судейством радуйся, что еще в 1м тайме твоих лазурных оленей не по удаляли, где постоянно вытаскивают за уши, а еще только прошла ВТОРАЯ игра и уже начинается тотальный цирк

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3995

      minaev23 > paracetamol 48 минут назад

      Да забудь ты за судейство! У вас такой состав что можно не париться о чемпионстве ( без сарказма).Нет у нас пока такой команды чтобы могла конкурировать с вами. Да и за вас САМ топит, он то не потерпит судейского беспредела!

      1
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      Рейтинг: -74

      Zenit2312 > paracetamol 12 минут назад

      С оптимизмом у вас проблемы. Забудьте вы судейство ! Мы без них лучшая команда и сильнейшая в России! И докажем в этом сезоне как обычно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11446

      knikos 56 минут назад

      Если такое происходит в центре поля , то судьи обычно накладку свистят . А тут - пенальти ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +2085

      almanev > knikos 51 минуту назад

      Ага, накладка со стороны игрока Ростова тут по-твоему?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68519

      portero 59 минут назад

      Ростов играл лучше, ничейку вырвали заслуженно....
      Семак ещё раз показал что никакой тренер!!!!
      Игры и мысли нет, Карпин его переиграл, при наличии исполнителей высокого уровня,Семак не рулит игрой....

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      ...
      Рейтинг: +14782

      Skull_Boy > portero 52 минуты назад

      Только еще 2я игра и очередной цирк именно в матче с Зенитом, где судья чистый пенок не поставил и не удалил вратаря, да и 2й пенок видно было, что не хотели ставить и как показывает практика Зенит и с зулусами выиграть не сможет при честном судействе

      4
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      Рейтинг: +3995

      minaev23 > portero 46 минут назад

      Спасибо сосед! Смотрю аватарку поменял))))

      1
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      Рейтинг: -74

      Zenit2312 > portero 24 минуты назад

      Я бы с вами поспорил. Семак всегда был у руля командой. Если не он то кто по вашему? Тимощук. Не тот уровень.А вот про Карпина да.... есть у него чуйка на молодёжь, неплохо они у него растут.

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      Рейтинг: +4758

      Spirit_78 > portero 11 минут назад

      Надо было вообще 5 пеналей поставить, чтобы все ненавистники Зенита были довольны. Клоуны вы все)

      0
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      Рейтинг: +5246

      neveldomha 59 минут назад

      Клаудьньо играет без вдохновения. Отбывает номер. Есть какая то апатия в игре. Мостовой вообще не готов, плюс привоз в абсолютно простейшие ситуации.. имело смысл выпустить Васильева вместо него

      3
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