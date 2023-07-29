Пока не очень.
Зенит разом потерял трех ключевых игроков основы..
Лидера в команде сейчас нет..
Клаудиньо без Малкома - тень самого себя..
Решения тренерского штаба, меня лично, поставили в тупик..
Некоторым пора говорить спасибо за сотрудничество..
Понравился серб..
В целом болельщикам нужно набраться терпения,
рождается новая команда..
В Зените всё будет хо ро шо!
«Зенит» во втором туре РПЛ упустил победу над «Ростовом». Хозяев спас пенальти, реализованный Николаем Комличенко на 94-й минуте.
Петербуржцы возглавили турнирную таблицу.
Обе команды идут в сезоне без поражений.
У «Зенита» с марта только одно поражение.
«Ростов» не побеждает «Зенит» с 2019 года.
Россия. РПЛ. 2-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Кассьерра, 43; 1:1 – Комличенко, 90+4 (с пенальти).