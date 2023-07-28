Чилвел оценил уровень купленного за 70 миллионов Мудрика

Защитник «Челси» Бен Чилвел оценил талант своего партнера Михаила Мудрика.
«Я видел, насколько Мудрик может быть хорош. Нужно помочь ему раскрыть бесконечный потенциал. Если я могу помочь, почему нет?
Мудрик еще не достиг пика. В последние дни и в матче против «Брайтона» он был в порядке.
Ему нужно научиться принимать правильные решения. Помогу, чем смогу», – сказал Чилвел.
- Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
- В 15 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
- Его контракт рассчитан до 2031 года.
Источник: Caught Offside