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Чилвел оценил уровень купленного за 70 миллионов Мудрика

28 июля 2023, 19:19
4

Защитник «Челси» Бен Чилвел оценил талант своего партнера Михаила Мудрика.

«Я видел, насколько Мудрик может быть хорош. Нужно помочь ему раскрыть бесконечный потенциал. Если я могу помочь, почему нет?

Мудрик еще не достиг пика. В последние дни и в матче против «Брайтона» он был в порядке.

Ему нужно научиться принимать правильные решения. Помогу, чем смогу», – сказал Чилвел.

  • Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
  • В 15 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
  • Его контракт рассчитан до 2031 года.

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Источник: Caught Offside
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Челси Чилвел Бен Мудрик Михаил
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1690562782
Гениально лавочник оценивает лавочника
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DOCTOR PENALTY
1690578592
Сколько за оценку тебе заплатили, пе д ри ла?
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Sky Spartak
1690868771
Главное в его словах.. "Ему нужно научиться принимать правильные решения. " Просто Выкинули миллионы
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alefreddy
1690882824
контракт надо было заключить до 51 года
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