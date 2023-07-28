Аршавин оценил важность продажи Малкома для «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о важности трансфера Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».
- Бразильца продали за 60 миллионов евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
– Митрофанов заявил, что уход Малкома – это отличная реклама российского футбола и рынка. Можно с этим согласиться?
– Да, а что смущает?
– Насколько это важная история для «Зенита» с продажей Малкома?
– Если бы уходил любой игрок, то это реклама рынка. Футболисты могут сюда приезжать, хорошо играть и их купят за хорошие деньги.
Это стимул им и дополнительная привлекательность нам, то есть всем командам, когда мы приглашаем футболистов, тем более в нынешнее время.
Источник: «Спорт-Экспресс»