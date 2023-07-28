Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аршавин оценил важность продажи Малкома для «Зенита»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о важности трансфера Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

    • Бразильца продали за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

    – Митрофанов заявил, что уход Малкома – это отличная реклама российского футбола и рынка. Можно с этим согласиться?

    – Да, а что смущает?

    – Насколько это важная история для «Зенита» с продажей Малкома?

    – Если бы уходил любой игрок, то это реклама рынка. Футболисты могут сюда приезжать, хорошо играть и их купят за хорошие деньги.

    Это стимул им и дополнительная привлекательность нам, то есть всем командам, когда мы приглашаем футболистов, тем более в нынешнее время.

    Новости по теме
    Аршавин ответил, есть ли смысл Пиняеву переходить в «Зенит»
    Аршавин определил четырех конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ: среди них нет ЦСКА 8
    Аршавин определил лучший клуб РПЛ по летним трансферам
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 