Аршавин оценил важность продажи Малкома для «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о важности трансфера Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

Бразильца продали за 60 миллионов евро.

Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.

Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

– Митрофанов заявил, что уход Малкома – это отличная реклама российского футбола и рынка. Можно с этим согласиться?

– Да, а что смущает?

– Насколько это важная история для «Зенита» с продажей Малкома?

– Если бы уходил любой игрок, то это реклама рынка. Футболисты могут сюда приезжать, хорошо играть и их купят за хорошие деньги.

Это стимул им и дополнительная привлекательность нам, то есть всем командам, когда мы приглашаем футболистов, тем более в нынешнее время.