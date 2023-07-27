Непомнящий: «Спартаку» не нужен защитник. Не вижу проблем ни в одной линии»

Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» не нуждается в усилении.

«Трансфер Санчеса в «Спартак» сорвался? Почему-то у кого-то срывается, а кого-то – не срывается. Очевидно, находят ходы и выходы.

Есть ли защитники в РПЛ, которые способны усилить «Спартак»? Я вообще за то, чтобы играли отечественные игроки, но, к сожалению, всe равно смотрят в Европу или в мир куда-то.

Что касается «Спартака», то он укомплектован. Я не вижу ни в одной линии каких-то проблем. Просто не хватает сыгранности. У меня бы голова не болела, а была бы задача только наиграть состав и схемы. «Спартаку» не нужен центральный защитник, а нужна наигранность», – сказал Непомнящий/