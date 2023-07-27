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    • Непомнящий: «Спартаку» не нужен защитник. Не вижу проблем ни в одной линии»

    Непомнящий: «Спартаку» не нужен защитник. Не вижу проблем ни в одной линии»

    Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» не нуждается в усилении.

    «Трансфер Санчеса в «Спартак» сорвался? Почему-то у кого-то срывается, а кого-то – не срывается. Очевидно, находят ходы и выходы.

    Есть ли защитники в РПЛ, которые способны усилить «Спартак»? Я вообще за то, чтобы играли отечественные игроки, но, к сожалению, всe равно смотрят в Европу или в мир куда-то.

    Что касается «Спартака», то он укомплектован. Я не вижу ни в одной линии каких-то проблем. Просто не хватает сыгранности. У меня бы голова не болела, а была бы задача только наиграть состав и схемы. «Спартаку» не нужен центральный защитник, а нужна наигранность», – сказал Непомнящий/

    • Спартаковцы в 1-м туре РПЛ дома обыграли «Оренбург» со счетом 3:2.
    • Они уступали 1:2 по ходу встречи.
    • Победить удалось благодаря дублю Даниила Хлусевича.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1030

      k611 50 минут назад

      Наверное какой то другой футбол смотрит. Ошибок и привозов в защите Спартака хватает.

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      Рейтинг: +4415

      Иван Петров 1986 > k611 24 минуты назад

      Так он говорит, что сыгранности нет.

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