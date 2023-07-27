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    • Аршавин определил четырех конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ: среди них нет ЦСКА

    Аршавин определил четырех конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ: среди них нет ЦСКА

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин назвал команды, способные конкурировать с «Зенитом» в сезоне РПЛ-2023/24.

    – Прошел первый тур чемпионата. Кто главный конкурент «Зенита», если оттолкнуться от увиденного?

    – Одного главного нет, пожалуй. «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» – назвал бы эти команды.

    – А ЦСКА не назвали.

    – Все зависит от того, смогут ли армейцы набрать игроков. В нынешнем виде считать ЦСКА конкурентом «Зенита» неоправданно.

    Если купят кого-то, посмотрим, кого именно. Но к тому времени команда может растерять много очков.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • Новый сезон РПЛ петербуржцы начали с победы над «Пари НН» (2:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68484

      portero 33 минуты назад

      ЦСКА по умолчанию, вне конкуренции.... даже без покупки дорогих игооков.

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