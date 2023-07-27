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  • Аршавин определил четырех конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ: среди них нет ЦСКА

Аршавин определил четырех конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ: среди них нет ЦСКА

27 июля 2023, 12:32
7

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин назвал команды, способные конкурировать с «Зенитом» в сезоне РПЛ-2023/24.

– Прошел первый тур чемпионата. Кто главный конкурент «Зенита», если оттолкнуться от увиденного?

– Одного главного нет, пожалуй. «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» – назвал бы эти команды.

– А ЦСКА не назвали.

– Все зависит от того, смогут ли армейцы набрать игроков. В нынешнем виде считать ЦСКА конкурентом «Зенита» неоправданно.

Если купят кого-то, посмотрим, кого именно. Но к тому времени команда может растерять много очков.

  • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
  • Новый сезон РПЛ петербуржцы начали с победы над «Пари НН» (2:0).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Динамо Локомотив ЦСКА Аршавин Андрей
Комментарии (7)
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portero
1690451167
ЦСКА по умолчанию, вне конкуренции.... даже без покупки дорогих игооков.
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saf05
1690455390
Глупый
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111ax
1690457384
да нет там конкурентов, к сожалению, у газпрома монополия
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subbotaspartak
1690468076
Прям оракул... дальновидец... открыл глаза...
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Каратель помойников
1690519241
Вот купит Федотов шершавину чипсов большую пачку и чипсоед будет коней всегда упоминать)))
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