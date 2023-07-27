«Зенит» назвал «Фламенго» цену на Вендела

«Зенит» ведет переговоры о продаже во «Фламенго» полузащитника Вендела.
Требования петербургского клуба – 20 миллионов евро за полноценный трансфер. Бразильцы предлагают 13 миллионов.
Стороны пытаются найти компромисс. Вероятно, им удастся договориться о переходе за 15 миллионов евро + бонусы.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: твиттер журналиста Гильерме Силвы