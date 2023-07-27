«Зенит» назвал «Фламенго» цену на Вендела

«Зенит» ведет переговоры о продаже во «Фламенго» полузащитника Вендела.

Требования петербургского клуба – 20 миллионов евро за полноценный трансфер. Бразильцы предлагают 13 миллионов.

Стороны пытаются найти компромисс. Вероятно, им удастся договориться о переходе за 15 миллионов евро + бонусы.