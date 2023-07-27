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    «Зенит» назвал «Фламенго» цену на Вендела

    «Зенит» ведет переговоры о продаже во «Фламенго» полузащитника Вендела.

    Требования петербургского клуба – 20 миллионов евро за полноценный трансфер. Бразильцы предлагают 13 миллионов.

    Стороны пытаются найти компромисс. Вероятно, им удастся договориться о переходе за 15 миллионов евро + бонусы.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: твиттер журналиста Гильерме Силвы

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