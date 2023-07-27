«Спартак» продолжает переговоры с Санчесом, несмотря на препятствия со стороны АПЛ

По моему кому-то надо по шапке надавать. В место поиска других кандидатур мы топчемся на месте.
Центральный защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес все еще может оказаться в «Спартаке».
Московский клуб продолжает переговоры о трансфере 27-летнего футболиста, несмотря на препятствия со стороны АПЛ.
Ранее Премьер-лига рекомендовала клубам не вести дела с представителями России.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
- Санчес – финалист ЛЧ.