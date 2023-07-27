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    • «Спартак» продолжает переговоры с Санчесом, несмотря на препятствия со стороны АПЛ

    «Спартак» продолжает переговоры с Санчесом, несмотря на препятствия со стороны АПЛ

    Центральный защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес все еще может оказаться в «Спартаке».

    Московский клуб продолжает переговоры о трансфере 27-летнего футболиста, несмотря на препятствия со стороны АПЛ.

    Ранее Премьер-лига рекомендовала клубам не вести дела с представителями России.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
    • Санчес – финалист ЛЧ.

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    Источник: твиттер журналиста Себастьяна Видаля

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15253

      R_a_i_n 1 час назад

      По моему кому-то надо по шапке надавать. В место поиска других кандидатур мы топчемся на месте.

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