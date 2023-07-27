«Спартак» продолжает переговоры с Санчесом, несмотря на препятствия со стороны АПЛ

Центральный защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес все еще может оказаться в «Спартаке».

Московский клуб продолжает переговоры о трансфере 27-летнего футболиста, несмотря на препятствия со стороны АПЛ.

Ранее Премьер-лига рекомендовала клубам не вести дела с представителями России.