«В душе он точно спартаковец»: Аршавин – о младшем сыне

тем временем, в недрах спартаковской академии:
https://www.youtube.com/watch?v=TKOzvraS-MU
и ведь бакаев на видео не соврал, гы-гы!
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спартаковском настоящем своего младшего сына Арсения.
– Ваш сын занимается в спартаковской академии. Проводите воспитательную работу по укоренению в нем зенитовского?
– В душе он точно спартаковец, все их кричалки знает. Шутим по этому поводу, а так пусть тренируется, играет, нет вопросов.
- Арсений – младший сын Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской.
- В августе ему исполнится 11 лет.
- Мальчика зачислили в школу «Спартака» в 2020 году.