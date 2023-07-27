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    «В душе он точно спартаковец»: Аршавин – о младшем сыне

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спартаковском настоящем своего младшего сына Арсения.

    – Ваш сын занимается в спартаковской академии. Проводите воспитательную работу по укоренению в нем зенитовского?

    – В душе он точно спартаковец, все их кричалки знает. Шутим по этому поводу, а так пусть тренируется, играет, нет вопросов.

    • Арсений – младший сын Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской.
    • В августе ему исполнится 11 лет.
    • Мальчика зачислили в школу «Спартака» в 2020 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5510

      fakeid 25 минут назад

      тем временем, в недрах спартаковской академии:

      https://www.youtube.com/watch?v=TKOzvraS-MU

      и ведь бакаев на видео не соврал, гы-гы!

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      Рейтинг: +3364

      ПалкоВводецъ (returned) 32 минуты назад

      Жена жёстко отомстила бывшему, а страдает пацан. Силком мать отправила в свинарню, где в КБ цветах нет будущего. Одно сплошное лузерство. Гыгыгы

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