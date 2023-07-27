«В душе он точно спартаковец»: Аршавин – о младшем сыне

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спартаковском настоящем своего младшего сына Арсения.
– Ваш сын занимается в спартаковской академии. Проводите воспитательную работу по укоренению в нем зенитовского?
– В душе он точно спартаковец, все их кричалки знает. Шутим по этому поводу, а так пусть тренируется, играет, нет вопросов.
- Арсений – младший сын Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской.
- В августе ему исполнится 11 лет.
- Мальчика зачислили в школу «Спартака» в 2020 году.
Источник: «Матч ТВ»