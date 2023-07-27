«В душе он точно спартаковец»: Аршавин – о младшем сыне

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спартаковском настоящем своего младшего сына Арсения.

– Ваш сын занимается в спартаковской академии. Проводите воспитательную работу по укоренению в нем зенитовского?

– В душе он точно спартаковец, все их кричалки знает. Шутим по этому поводу, а так пусть тренируется, играет, нет вопросов.