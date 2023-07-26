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    Фернандес назвал любимое русское слово: «Я его обожаю»

    Защитник Марио Фернандес назвал свое любимое слово на русском языке.

    «Сложные я не учил, запоминал только самые простые!

    Я обожаю слово «спасибо»! Говорю его чаще других остальных слов», – заявил Фернандес.

    • Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
    • «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
    • У игрока есть российский паспорт, он играл за сборную России.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1407

      Спартач80 46 минут назад

      В ответ педикулёзным ублюдкам-Спартак купил игрока ЦСКА честно.Был предложен трансфер,они сами решали.А Зенит мыши тихие,в такой ситуации-нарушили своё,ничего не стоящее слово.

      2
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      Рейтинг: +15248

      R_a_i_n 1 час назад

      с десяток лет наверно гражданство имеет это...

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      Рейтинг: +25200

      bset 1 час назад

      Чаще других слов? Сказал "спасибо" один раз, остальные русские слова ни разу

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      Рейтинг: +4957

      Бомбардиръ 1 час назад

      "Моя твоя не понимать".

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