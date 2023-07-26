В ответ педикулёзным ублюдкам-Спартак купил игрока ЦСКА честно.Был предложен трансфер,они сами решали.А Зенит мыши тихие,в такой ситуации-нарушили своё,ничего не стоящее слово.
Защитник Марио Фернандес назвал свое любимое слово на русском языке.
«Сложные я не учил, запоминал только самые простые!
Я обожаю слово «спасибо»! Говорю его чаще других остальных слов», – заявил Фернандес.
- Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
- «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
- У игрока есть российский паспорт, он играл за сборную России.