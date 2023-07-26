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    «Ожидания людей – это их проблемы»: Мудрик – о критике

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на критику в свой адрес и высказался о высоких ожиданиях от его игры после перехода из «Шахтера».

    «Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что это они ожидают.

    Посмотрите, мы с Джексоном впервые сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать», – сказал Мудрик.

    • Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
    • В 15 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
    • Его контракт рассчитан до 2031 года.

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    Источник: Standard

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1030

      k611 28 минут назад

      Знакомое высказывание...

      0
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      Рейтинг: +25200

      bset 45 минут назад

      Цитата из классика

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14767

      Skull_Boy 1 час назад

      Тогда верни 100 млн людям

      0
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      Рейтинг: +1690

      Таврида 1 час назад

      Ворованные цитаты великих

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