«Ожидания людей – это их проблемы»: Мудрик – о критике

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на критику в свой адрес и высказался о высоких ожиданиях от его игры после перехода из «Шахтера».
«Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что это они ожидают.
Посмотрите, мы с Джексоном впервые сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать», – сказал Мудрик.
- Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
- В 15 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
- Его контракт рассчитан до 2031 года.
Источник: Standard