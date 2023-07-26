«Ожидания людей – это их проблемы»: Мудрик – о критике

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на критику в свой адрес и высказался о высоких ожиданиях от его игры после перехода из «Шахтера».

«Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что это они ожидают.

Посмотрите, мы с Джексоном впервые сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать», – сказал Мудрик.