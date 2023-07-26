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    «Зенит» анонсировал церемонию прощания с Малкомом

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Малком прилетит в Санкт-Петербург, чтобы попрощаться с болельщиками.

    «Попрощался ли Малком? Ему надо было улетать на углубленное медицинское обследование. Он приедет на одну из ближайших домашних игр. Устроим ли ему церемонию? Конечно!» – сказал Медведев.

    • «Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.
    • Бразилец провел в России 4 года.
    • В феврале Малком получил паспорт РФ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23509

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А паспорт российский сдаст или на память оставит ?

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