«Зенит» анонсировал церемонию прощания с Малкомом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Малком прилетит в Санкт-Петербург, чтобы попрощаться с болельщиками.

«Попрощался ли Малком? Ему надо было улетать на углубленное медицинское обследование. Он приедет на одну из ближайших домашних игр. Устроим ли ему церемонию? Конечно!» – сказал Медведев.