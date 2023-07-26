«Зенит» анонсировал церемонию прощания с Малкомом

А паспорт российский сдаст или на память оставит ?
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Малком прилетит в Санкт-Петербург, чтобы попрощаться с болельщиками.
«Попрощался ли Малком? Ему надо было улетать на углубленное медицинское обследование. Он приедет на одну из ближайших домашних игр. Устроим ли ему церемонию? Конечно!» – сказал Медведев.
- «Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.
- Бразилец провел в России 4 года.
- В феврале Малком получил паспорт РФ.
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