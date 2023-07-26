Стало известно, когда определится будущее Вендела в «Зените»

Появилась новая информация о будущем полузащитника «Зенита» Вендела.

«По моей информации, сегодня Вендел проходит медосмотр после возвращения в Санкт-Петербург.

К концу этой недели должно определиться будущее спортсмена. Встреча для обсуждения ситуации игрока состоится завтра», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.