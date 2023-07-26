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    • Стало известно, когда определится будущее Вендела в «Зените»

    Стало известно, когда определится будущее Вендела в «Зените»

    Появилась новая информация о будущем полузащитника «Зенита» Вендела.

    «По моей информации, сегодня Вендел проходит медосмотр после возвращения в Санкт-Петербург.

    К концу этой недели должно определиться будущее спортсмена. Встреча для обсуждения ситуации игрока состоится завтра», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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