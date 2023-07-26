Стало известно, когда определится будущее Вендела в «Зените»

Появилась новая информация о будущем полузащитника «Зенита» Вендела.
«По моей информации, сегодня Вендел проходит медосмотр после возвращения в Санкт-Петербург.
К концу этой недели должно определиться будущее спортсмена. Встреча для обсуждения ситуации игрока состоится завтра», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо