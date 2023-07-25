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    «Интер» не смог купить за 15 миллионов победителя ЧМ-2022

    «Интер» пытается заполучить вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса.

    Миланский клуб предложил 15 миллионов евро за победителя ЧМ-2022, но получил отказ.

    «Интер» продолжает претендовать на аргентинца и готовит новое предложение.

    • Рыночная стоимость Мартинеса – 28 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел за «Виллу» 37 матчей и пропустил 39 голов.
    • «Интер» текущим летом потерял обоих голкиперов – Андре Онану и Самира Хандановича.

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    Источник: твиттер журналиста TyC Sports Гастона Эдула

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