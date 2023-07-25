«Интер» не смог купить за 15 миллионов победителя ЧМ-2022

«Интер» пытается заполучить вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса.
Миланский клуб предложил 15 миллионов евро за победителя ЧМ-2022, но получил отказ.
«Интер» продолжает претендовать на аргентинца и готовит новое предложение.
- Рыночная стоимость Мартинеса – 28 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Виллу» 37 матчей и пропустил 39 голов.
- «Интер» текущим летом потерял обоих голкиперов – Андре Онану и Самира Хандановича.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.