Агент Вендела рассказал о будущем игрока после возвращения в Россию

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.
«Вендел вернулся в Россию. Сейчас он отдыхает. Вскоре футболист отправиться на базу, чтобы приступить к тренировкам. Возможно, он встретиться сегодня с руководством. Пока мы не знаем точно, так как сегодня игра», – сказал Рибейро.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»