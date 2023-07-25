Агент Вендела рассказал о будущем игрока после возвращения в Россию

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.

«Вендел вернулся в Россию. Сейчас он отдыхает. Вскоре футболист отправиться на базу, чтобы приступить к тренировкам. Возможно, он встретиться сегодня с руководством. Пока мы не знаем точно, так как сегодня игра», – сказал Рибейро.