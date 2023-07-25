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    • Агент Вендела рассказал о будущем игрока после возвращения в Россию

    Агент Вендела рассказал о будущем игрока после возвращения в Россию

    Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.

    «Вендел вернулся в Россию. Сейчас он отдыхает. Вскоре футболист отправиться на базу, чтобы приступить к тренировкам. Возможно, он встретиться сегодня с руководством. Пока мы не знаем точно, так как сегодня игра», – сказал Рибейро.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1784

      VGreen 53 минуты назад

      что сделает? отправиТСЯ
      что сделает? встретиТСЯ

      Автору СЭ надо учить грамматику, а нашим тут более тщательно проверять, что копипастите

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3347

      ПалкоВводецъ (returned) 55 минут назад

      От чего он отдыхает? От бразильских карнавалов и ночных клубов? Гыгыгы

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