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    • Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород: он близок к переходу в «Лацио»

    Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород: он близок к переходу в «Лацио»

    Футболисты «Динамо» прилетели в Нижний Новгород на матч Fonbet Кубка России против «Пари НН».

    Вместе с остальными игроками московского клуба на игру прилетел полузащитник Арсен Захарян. Сообщалось, что он близок к переходу в «Лацио».

    Фото: телеграм-канал «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 18:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1024

      k611 1 час назад

      Как перейдёт так и пишите. А так это вилами на воде писано...

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      Рейтинг: +98

      Купа Купыч 2 часа назад

      Никуда он не перейдет,потому,что не нужен никому.Один пиар и реклама.и

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