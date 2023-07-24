Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород: он близок к переходу в «Лацио»

Футболисты «Динамо» прилетели в Нижний Новгород на матч Fonbet Кубка России против «Пари НН».

Вместе с остальными игроками московского клуба на игру прилетел полузащитник Арсен Захарян. Сообщалось, что он близок к переходу в «Лацио».

Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».

Фото: телеграм-канал «Динамо».