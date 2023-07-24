Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород: он близок к переходу в «Лацио»

Как перейдёт так и пишите. А так это вилами на воде писано...
Футболисты «Динамо» прилетели в Нижний Новгород на матч Fonbet Кубка России против «Пари НН».
Вместе с остальными игроками московского клуба на игру прилетел полузащитник Арсен Захарян. Сообщалось, что он близок к переходу в «Лацио».
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Фото: телеграм-канал «Динамо».