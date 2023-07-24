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  • «Заикаться о шансах на чемпионство с такой защитой – преступление»: Титов – о «Спартаке»

«Заикаться о шансах на чемпионство с такой защитой – преступление»: Титов – о «Спартаке»

24 июля 2023, 07:23
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от победы московской команды над «Оренбургом» в 1 -м туре РПЛ.

  • Спартаковцы дома выиграли со счетом 3:2.
  • Они уступали 1:2 по ходу встречи.
  • Победить удалось благодаря дублю Даниила Хлусевича.

– Закономерная победа красно-белых?

– Скорее да, чем нет. В принципе, «Спартак» мог и раньше забивать и первый мяч, и последний. Моменты-то были. «Спартак» действовал в довольно высоком темпе, при своих болельщиках несся вперед.

– «Спартак» понравился?

– Да. Обе команды произвели приятное впечатление, много атаковали. Вместе с тем и «Спартак», и «Оренбург», конечно, испытывают серьезные проблемы в обороне. Заикаться о шансах красно-белых на чемпионство с такой защитой – просто преступление. Понятно, что скоро вернется Джикия. Но сейчас имеем то, что имеем...

– Гол Воробьева вновь поднял вопрос о том, зачем «Спартак» приобретал Дуарте?

– Про Дуарте уже сказано немало... Повторяться не очень хочется, но приходится констатировать: вопиющая индивидуальная ошибка легионера в том эпизоде. Если так будет продолжаться, конечно, в клубе задумаются, нужно ли оставлять такого футболиста в «Спартаке» – в команде, которая ставит перед собой самые высокие задачи.

Хорошо, что все так закончилось. Если бы встреча завершилась вничью, потом, допустим, после 20-го тура начались бы разговоры: а вы помните ту игру с «Оренбургом», как бы нам сейчас пригодились те два очка...

У «Спартака» не слишком сложный календарь на старте сезона. Поэтому сейчас нужно показывать максимальный результат! Стартовали удачно, идем дальше.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (1)
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alefreddy
1690187606
Егор прав с такой обороной делать нечего
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