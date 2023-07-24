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    • «Заикаться о шансах на чемпионство с такой защитой – преступление»: Титов – о «Спартаке»

    «Заикаться о шансах на чемпионство с такой защитой – преступление»: Титов – о «Спартаке»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от победы московской команды над «Оренбургом» в 1 -м туре РПЛ.

    • Спартаковцы дома выиграли со счетом 3:2.
    • Они уступали 1:2 по ходу встречи.
    • Победить удалось благодаря дублю Даниила Хлусевича.

    – Закономерная победа красно-белых?

    – Скорее да, чем нет. В принципе, «Спартак» мог и раньше забивать и первый мяч, и последний. Моменты-то были. «Спартак» действовал в довольно высоком темпе, при своих болельщиках несся вперед.

    – «Спартак» понравился?

    – Да. Обе команды произвели приятное впечатление, много атаковали. Вместе с тем и «Спартак», и «Оренбург», конечно, испытывают серьезные проблемы в обороне. Заикаться о шансах красно-белых на чемпионство с такой защитой – просто преступление. Понятно, что скоро вернется Джикия. Но сейчас имеем то, что имеем...

    – Гол Воробьева вновь поднял вопрос о том, зачем «Спартак» приобретал Дуарте?

    – Про Дуарте уже сказано немало... Повторяться не очень хочется, но приходится констатировать: вопиющая индивидуальная ошибка легионера в том эпизоде. Если так будет продолжаться, конечно, в клубе задумаются, нужно ли оставлять такого футболиста в «Спартаке» – в команде, которая ставит перед собой самые высокие задачи.

    Хорошо, что все так закончилось. Если бы встреча завершилась вничью, потом, допустим, после 20-го тура начались бы разговоры: а вы помните ту игру с «Оренбургом», как бы нам сейчас пригодились те два очка...

    У «Спартака» не слишком сложный календарь на старте сезона. Поэтому сейчас нужно показывать максимальный результат! Стартовали удачно, идем дальше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Айболид 1 час назад

      Кто ты такой со своим мнением ?! Бабушка зарема сказала "гаспромфсёкупил" - фсё . И никаких гвоздей .

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