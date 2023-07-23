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    Карпин отреагировал на победу «Ростова» над «Факелом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Факелом».

    Ростовчане победили со счетом 2:1. Голы забили Максим Осипенко и Роман Тугарев.

    «Где‑то до 60‑й минуты игра была очень хорошая. Да, пропустили непонятный гол – два раза соперник до нашей штрафной дошел за первый час игры. После 60‑й минуты было все, что мы видели.

    Нервирует то, что когда повели 2:1, перестали играть так, как было до этого. Последними минутами мы недовольны», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.07.2023 23:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -87

      Zenit2312 47 минут назад

      Всегда нравился Ростов ! неуклюжие но как то пёрли вверх!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +246

      ЗаЖиМ 1 час назад

      Валидольщики тоже... Сдохли за 20 минут до КОВ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4446

      Ziklop 1 час назад

      болезнь многих команд, забив пытаются удержать счёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24876

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Молодцы! С победой!

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