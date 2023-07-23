Карпин отреагировал на победу «Ростова» над «Факелом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Факелом».

Ростовчане победили со счетом 2:1. Голы забили Максим Осипенко и Роман Тугарев.

«Где‑то до 60‑й минуты игра была очень хорошая. Да, пропустили непонятный гол – два раза соперник до нашей штрафной дошел за первый час игры. После 60‑й минуты было все, что мы видели.

Нервирует то, что когда повели 2:1, перестали играть так, как было до этого. Последними минутами мы недовольны», – сказал Карпин.