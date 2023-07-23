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    В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Хлусевича

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий после победы над «Оренбургом».

    Московская команда победила со счетом 3:2. Дубль сделал Даниил Хлусевич.

    – Замечательный старт сезона. Удался?

    – Валидол немножко, но да, удался. С началом сезона всех поздравляем. Я все еще больше болельщик, чем функционер, поэтому огромную радость испытал, для меня самое главное – победа.

    – Хлусевич ярко заявил о себе. Много слухов, что он может покинуть «Спартак».

    – Мы очень хотим, чтобы он играл за «Спартак».

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    Источник: Sport24

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    23.07.2023 23:23
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