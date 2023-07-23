В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Хлусевича

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий после победы над «Оренбургом».
Московская команда победила со счетом 3:2. Дубль сделал Даниил Хлусевич.
– Замечательный старт сезона. Удался?
– Валидол немножко, но да, удался. С началом сезона всех поздравляем. Я все еще больше болельщик, чем функционер, поэтому огромную радость испытал, для меня самое главное – победа.
– Хлусевич ярко заявил о себе. Много слухов, что он может покинуть «Спартак».
– Мы очень хотим, чтобы он играл за «Спартак».
Источник: Sport24