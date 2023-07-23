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В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Хлусевича

23 июля 2023, 23:23
4

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий после победы над «Оренбургом».

Московская команда победила со счетом 3:2. Дубль сделал Даниил Хлусевич.

– Замечательный старт сезона. Удался?

– Валидол немножко, но да, удался. С началом сезона всех поздравляем. Я все еще больше болельщик, чем функционер, поэтому огромную радость испытал, для меня самое главное – победа.

– Хлусевич ярко заявил о себе. Много слухов, что он может покинуть «Спартак».

– Мы очень хотим, чтобы он играл за «Спартак».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Хлусевич Даниил
Комментарии (4)
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eugen-han
1690156037
А куда он может перейти, в Ростов или Урал? Вопрос риторический, на который ответ заложен в ответе или лучше сказать, в рассуждении ген. жира Спартака.
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jek718875
1690173668
После вчерашней победы его ждёт Реал М.
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alefreddy
1690187780
одна игра и он в самых богатых клубах мира
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zigbert
1690201851
Куда уходить? В Спартаке ему созданы хорошие условия.
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