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    РПЛ. «Ростов» начал с волевой победы над «Факелом» (2:1)

    «Ростов» в первом туре РПЛ переиграл дома «Факел». Победа получилась волевой.

    Решающий гол забил Роман Тугарев.

    «Ростов» победил «Факел» дома в официальном матче впервые с 2001 года.

    Россия. РПЛ. 1-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Факел (Воронеж) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Марков, 17; 1:1 – Осипенко, 39; 2:1 – Тугарев, 56.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12873

      Вомбат 2 минуты назад

      С точки зрения физики Факел был лучше, но Ростов был креативнее. Качество футбола приятно удивило. Молодцы, не то, что Сочи и Балтика. Это позорище было невозможно смотреть.

      0
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      Рейтинг: +4373

      Yurok161 9 минут назад

      Достойная игра Факела. Ростов быстро выдохся. Благо, что хоть второй успели забить. Концовка нервной была. Земляков с первой победой в этом сезоне!

      2
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      Рейтинг: +9020

      GoLenaStop 16 минут назад

      Игра команд до первого забитого гола была нервной, после ничьей пошла интереснее, и главное - без жестких стыков.
      Командам - спасибо.
      РнД - защиту надо выдрючить.
      Беленов - молодес!
      С ув.

      4
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      Рейтинг: +3983

      minaev23 19 минут назад

      С победой ,мужики!

      5
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      Рейтинг: +2185

      nominum 28 минут назад

      Молодцы. Победа в первом иатче сезона всегда важная.

      6
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