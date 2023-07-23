РПЛ. «Ростов» начал с волевой победы над «Факелом» (2:1)

С точки зрения физики Факел был лучше, но Ростов был креативнее. Качество футбола приятно удивило. Молодцы, не то, что Сочи и Балтика. Это позорище было невозможно смотреть.
«Ростов» в первом туре РПЛ переиграл дома «Факел». Победа получилась волевой.
Решающий гол забил Роман Тугарев.
«Ростов» победил «Факел» дома в официальном матче впервые с 2001 года.
Россия. РПЛ. 1-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Факел (Воронеж) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Марков, 17; 1:1 – Осипенко, 39; 2:1 – Тугарев, 56.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.