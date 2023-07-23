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    • В «Зените» ответили, вернут ли Эраковича «Црвене Звезде» в аренду

    В «Зените» ответили, вернут ли Эраковича «Црвене Звезде» в аренду

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что новичок команды Страхиня Эракович не вернется в «Црвену Звезду» в аренду.

    «Никакой аренды Эраковича в «Црвену Звезду» не будет», – сказал функционер.

    • «Зенит» перехватил серба у «Спартака».
    • Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Зарплата игрока – 1,1 миллиона евро в год. Срок контракта – «4+1».
    • Эракович может дебютировать на следующей неделе в кубковом матче против «Ахмата».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12861

      Вомбат 1 час назад

      Походу, Чистякову опять предстоит скитаться по чужим городам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3300

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Эраковича оставить, Ренана за полтос продать. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +68451

      portero > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Парень находясь последним прёт в обыгрышь, это привоз!!! а не защитник, его надо продать поскорее, если конечно имеются желающие.....

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