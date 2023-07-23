В «Зените» ответили, вернут ли Эраковича «Црвене Звезде» в аренду

Походу, Чистякову опять предстоит скитаться по чужим городам.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что новичок команды Страхиня Эракович не вернется в «Црвену Звезду» в аренду.
«Никакой аренды Эраковича в «Црвену Звезду» не будет», – сказал функционер.
- «Зенит» перехватил серба у «Спартака».
- Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Зарплата игрока – 1,1 миллиона евро в год. Срок контракта – «4+1».
- Эракович может дебютировать на следующей неделе в кубковом матче против «Ахмата».