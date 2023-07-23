Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» сообщил о покупке защитника Эраковича – его перехватили у «Спартака»

    «Зенит» сообщил о покупке защитника Эраковича – его перехватили у «Спартака»

    «Зенит» купил защитника «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича. Контракт по схеме «4+1».

    «Зенит» приветствует Страхиню Эраковича в Петербурге и желает продолжить чемпионскую серию, начатую в «Црвене Звезде»!» – написали петербуржцы.

    22-летний Эракович будет играть под 25-м номером.

    • «Зенит» перехватил серба у «Спартака».
    • Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Зарплата игрока – 1,1 миллиона евро в год.
    • Ожидается, что первую половину сезона-2023/24 Эракович проведет в аренде в «Црвене Звезде», но официально зенитовцы об этом пока не сообщили.

    Новости по теме
    Эракович прокомментировал трансфер в «Зенит»
    «Зенит» перенес презентацию Эраковича, перехваченного у «Спартака» 10
    «Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды», но пришел «Зенит», предложил столько же и перехватил его. Что? 47
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:09
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5430

      fakeid 32 минуты назад

      цена более чем адекватная за такого игрока. выступать будет в нормальном клубе, спасли, так сказать, от дезеувщины, и от обрядов посвящения в спартачи в бане. глушаков и промес не дадут соврать. гы-гы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3292

      ПалкоВводецъ (returned) 38 минут назад

      Зенит ещё в прошлом году им интересовался. Но тут влезли кое кто с грязными пятаками. Естественно плюнули и послали их, а заключили сделку с более известным в мире клубом. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +223

      =Cпapтак= > ПалкоВводецъ (returned) 32 минуты назад

      клоун воняет от тебя гавном *****

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +821

      FCSpartakM > ПалкоВводецъ (returned) 20 минут назад

      если бы он им был бы реально интересен, то купили бы его , а не Родригао или брали бы ренана. А тут резко понадобился, когда другой клуб вылез

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 