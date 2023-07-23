«Зенит» купил защитника «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича. Контракт по схеме «4+1».

«Зенит» приветствует Страхиню Эраковича в Петербурге и желает продолжить чемпионскую серию, начатую в «Црвене Звезде»!» – написали петербуржцы.

22-летний Эракович будет играть под 25-м номером.