«Зенит» купил защитника «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича. Контракт по схеме «4+1».
«Зенит» приветствует Страхиню Эраковича в Петербурге и желает продолжить чемпионскую серию, начатую в «Црвене Звезде»!» – написали петербуржцы.
22-летний Эракович будет играть под 25-м номером.
- «Зенит» перехватил серба у «Спартака».
- Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Зарплата игрока – 1,1 миллиона евро в год.
- Ожидается, что первую половину сезона-2023/24 Эракович проведет в аренде в «Црвене Звезде», но официально зенитовцы об этом пока не сообщили.
Источник: телеграм-канал «Зенита»