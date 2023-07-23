Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эракович прокомментировал трансфер в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Страхиня Эракович поделился впечатлениями от трансфера из «Црвены Звезды».

    • «Зенит» перехватил серба у «Спартака».
    • Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Зарплата игрока – 1,1 миллиона евро в год. Срок контракта – «4+1».
    • Эракович может дебютировать на следующей неделе в кубковом матче против «Ахмата».

    – Страхиня, добро пожаловать в «Зенит»! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?

    – Спасибо за приветствие, эмоции невероятные! Мне очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.

    – Из сильнейшей команды Сербии вы перешли в сильнейшую команду России. Что для вас значит этот шаг в карьере?

    – Да, я всю жизнь играл в «Црвене Звезде», это величайший клуб Сербии, а «Зенит» – обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу.

    – Как вы узнали о конкретном интересе «Зенита», долго ли раздумывали?

    – Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился.

    – Страхиня, вы – девятый сербский футболист в истории «Зенита». С одним из соотечественников с зенитовским прошлым, Миланом Родичем, вы вместе играли в «Црвене Звезде». Что он рассказывал вам о клубе и Петербурге?

    – Да, я говорил с Миланом о «Зените», и все, что он рассказывал, было очень позитивным. Он сказал, что мне понравятся и база, и инфраструктура, и тренеры, и стадион, и город. Он очень тепло отзывался и о клубе, и о Петербурге.

    – Вы взяли 25-й игровой номер. Почему?

    – Под этим номером я играл в «Црвене Звезде» и захотел его оставить. Очень ценю время, проведенное в белградской команде, поэтому решил и здесь продолжить выступать в футболке с тем же номером.

    – Вам известно, что в «Зените» этот номер носил нынешний главный тренер петербуржцев? Это дополнительная мотивация для вас?

    – Да, он сам рассказал мне об этом! Это символично, и я надеюсь быть так же успешен, как и Сергей Семак.

    – Новички, по традиции, в первом интервью обращаются к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?

    – Я смотрел игры «Зенита» и знаю о его невероятных болельщиках, о том, как они поддерживают команду. Поэтому хочу, чтобы так продолжалось и дальше, и чтобы я помог команде защитить титул чемпиона в новом сезоне.

    Новости по теме
    «Зенит» сообщил о покупке защитника Эраковича – его перехватили у «Спартака» 4
    «Зенит» перенес презентацию Эраковича, перехваченного у «Спартака» 10
    «Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды», но пришел «Зенит», предложил столько же и перехватил его. Что? 47
    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 