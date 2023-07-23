Эракович прокомментировал трансфер в «Зенит»

Новичок «Зенита» Страхиня Эракович поделился впечатлениями от трансфера из «Црвены Звезды».

«Зенит» перехватил серба у «Спартака».

Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Зарплата игрока – 1,1 миллиона евро в год. Срок контракта – «4+1».

Эракович может дебютировать на следующей неделе в кубковом матче против «Ахмата».

– Страхиня, добро пожаловать в «Зенит»! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?

– Спасибо за приветствие, эмоции невероятные! Мне очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.

– Из сильнейшей команды Сербии вы перешли в сильнейшую команду России. Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Да, я всю жизнь играл в «Црвене Звезде», это величайший клуб Сербии, а «Зенит» – обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу.

– Как вы узнали о конкретном интересе «Зенита», долго ли раздумывали?

– Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился.

– Страхиня, вы – девятый сербский футболист в истории «Зенита». С одним из соотечественников с зенитовским прошлым, Миланом Родичем, вы вместе играли в «Црвене Звезде». Что он рассказывал вам о клубе и Петербурге?

– Да, я говорил с Миланом о «Зените», и все, что он рассказывал, было очень позитивным. Он сказал, что мне понравятся и база, и инфраструктура, и тренеры, и стадион, и город. Он очень тепло отзывался и о клубе, и о Петербурге.

– Вы взяли 25-й игровой номер. Почему?

– Под этим номером я играл в «Црвене Звезде» и захотел его оставить. Очень ценю время, проведенное в белградской команде, поэтому решил и здесь продолжить выступать в футболке с тем же номером.

– Вам известно, что в «Зените» этот номер носил нынешний главный тренер петербуржцев? Это дополнительная мотивация для вас?

– Да, он сам рассказал мне об этом! Это символично, и я надеюсь быть так же успешен, как и Сергей Семак.

– Новички, по традиции, в первом интервью обращаются к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?

– Я смотрел игры «Зенита» и знаю о его невероятных болельщиках, о том, как они поддерживают команду. Поэтому хочу, чтобы так продолжалось и дальше, и чтобы я помог команде защитить титул чемпиона в новом сезоне.