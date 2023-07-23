Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эракович прокомментировал трансфер в «Зенит»

23 июля 2023, 13:56
2

Новичок «Зенита» Страхиня Эракович поделился впечатлениями от трансфера из «Црвены Звезды».

  • «Зенит» перехватил серба у «Спартака».
  • Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Зарплата игрока – 1,1 миллиона евро в год. Срок контракта – «4+1».
  • Эракович может дебютировать на следующей неделе в кубковом матче против «Ахмата».

– Страхиня, добро пожаловать в «Зенит»! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?

– Спасибо за приветствие, эмоции невероятные! Мне очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.

– Из сильнейшей команды Сербии вы перешли в сильнейшую команду России. Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Да, я всю жизнь играл в «Црвене Звезде», это величайший клуб Сербии, а «Зенит» – обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу.

– Как вы узнали о конкретном интересе «Зенита», долго ли раздумывали?

– Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился.

– Страхиня, вы – девятый сербский футболист в истории «Зенита». С одним из соотечественников с зенитовским прошлым, Миланом Родичем, вы вместе играли в «Црвене Звезде». Что он рассказывал вам о клубе и Петербурге?

– Да, я говорил с Миланом о «Зените», и все, что он рассказывал, было очень позитивным. Он сказал, что мне понравятся и база, и инфраструктура, и тренеры, и стадион, и город. Он очень тепло отзывался и о клубе, и о Петербурге.

– Вы взяли 25-й игровой номер. Почему?

– Под этим номером я играл в «Црвене Звезде» и захотел его оставить. Очень ценю время, проведенное в белградской команде, поэтому решил и здесь продолжить выступать в футболке с тем же номером.

– Вам известно, что в «Зените» этот номер носил нынешний главный тренер петербуржцев? Это дополнительная мотивация для вас?

– Да, он сам рассказал мне об этом! Это символично, и я надеюсь быть так же успешен, как и Сергей Семак.

– Новички, по традиции, в первом интервью обращаются к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?

– Я смотрел игры «Зенита» и знаю о его невероятных болельщиках, о том, как они поддерживают команду. Поэтому хочу, чтобы так продолжалось и дальше, и чтобы я помог команде защитить титул чемпиона в новом сезоне.

Еще по теме:
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера 5
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции 14
«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита» 3
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Црвена Звезда Эракович Страхиня
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
arrivalgist
1690110801
Успехов в клубе Страх!
Ответить
paracetamol
1690119589
Повезло мужику, что не в свинарнике оказался!
Ответить
Главные новости
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
4
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
7
Все новости
Все новости
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
5
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
4
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
1
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
28
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
12
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+