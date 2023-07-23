Агент объяснил, почему Вендел не возвращается в «Зенит»

Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, пояснил, почему игрок до сих пор не вернулся в расположение команды из отпуска.
– Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба.
– Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург?
– Да.
– Когда?
– Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и «Зенитом» нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»