Агент объяснил, почему Вендел не возвращается в «Зенит»

Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, пояснил, почему игрок до сих пор не вернулся в расположение команды из отпуска.

– Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба.

– Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург?

– Да.

– Когда?

– Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и «Зенитом» нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался.