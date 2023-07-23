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    Агент объяснил, почему Вендел не возвращается в «Зенит»

    Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, пояснил, почему игрок до сих пор не вернулся в расположение команды из отпуска.

    – Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба.

    – Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург?

    – Да.

    – Когда?

    – Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и «Зенитом» нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25193

      bset 19 минут назад

      В контракте так и прописано? Хочу предсезонку пропускаю, хочу старт чемпионата пропускаю. Может сегодня вылечу, а может не сегодня. Очередной нож в спину питерцам.

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      Рейтинг: +1028

      партизан84 26 минут назад

      к саудитам захотел

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      Рейтинг: +3292

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Попал Вендя, как кур в ощип! Денюжки таят на глазах. Прихода нет и не ожидается, пока с Зенитом не уладит. Гыгыгы

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      Рейтинг: +5430

      fakeid 1 час назад

      то тётя умерла, поэтому не явился на сбор. то дедушка умер, поэтому не явился на суперкубок. щас ещё кто-нибудь умрёт, чтобы завтра не явиться. ну не хочет - не надо. нужно или продавать, или пусть сам свой контакт выкупает. разорвать он его не может, правило фифы о побеге из россии не действует на тех, кто продлевал контракт за последний год. а он продлевал. можно, конечно, сдать его в аренду фламенго на год. а там, глядишь, нас допустят в еврокубки, и все будут довольны. но это вряд ли.

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      Рейтинг: +15

      Отчим Бората 1 час назад

      ...не иначе хочет и рыбку съесть и на йух присесть.....

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