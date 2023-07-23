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    • Губерниев: «Абаскаль назвал сына Николаем? Русские Деньги – было бы чересчур, а так получилось здорово!»

    Губерниев: «Абаскаль назвал сына Николаем? Русские Деньги – было бы чересчур, а так получилось здорово!»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал решение главного тренера Гильермо Абаскаля назвать сына Николаем – в честь основателя клуба Николая Старостина.

    «Вот тут молодец. Николай – прекрасное имя! Вот, например, Русские Деньги – это было бы чересчур, а так получилось просто здорово! Респект», – сказал Губерниев.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
    • В его дебютном сезоне команда финишировала на 3-м месте в РПЛ.
    • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2366

      kvm 14 минут назад

      хотели назвать Защеканец, но получился Дмитрий...

      0
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      Рейтинг: +1028

      партизан84 29 минут назад

      "Знаешь, Дима, стоит мне подумать, что тупее тебя уже не бывает, ты такое отмочишь, что я опять в тебя верю!"

      1
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      Рейтинг: +504

      timon2401 56 минут назад

      сам то понял что ляпнул))) видимо всё таки шапку стоит одевать когда биатлон в холодное время комментирует

      2
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      Рейтинг: +241

      Александр.Т. 1 час назад

      Он слачуем не наркоман? Такую хрень постоянно из-за рта выдаёт,

      1
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      Рейтинг: +5697

      neim 1 час назад

      Да уж, Дмитрий тоже прекрасное имя, но вот "Телевизионные Деньги" разных каналов, это уже перебор ))).

      2
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      Рейтинг: +1011

      k611 1 час назад

      Вот дурной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21040

      Cleaner 1 час назад

      У ГУБОШЛЕПА опять крыша течет. Когда же его, как Уткина, с телеканалов выкинут???...(((

      0
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      Рейтинг: +5430

      fakeid 2 часа назад

      идиот.

      0
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      Рейтинг: +126

      ТАРО 2 часа назад

      ДЭ. он и в Африке Дэб...

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      Рейтинг: +11023

      ivany4 2 часа назад

      У губашлепа одни деньги на уме.
      Из него такой же футбольный обозреватель, как из укронаркоши президент.

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