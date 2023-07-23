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  • Губерниев: «Абаскаль назвал сына Николаем? Русские Деньги – было бы чересчур, а так получилось здорово!»

Губерниев: «Абаскаль назвал сына Николаем? Русские Деньги – было бы чересчур, а так получилось здорово!»

23 июля 2023, 10:49
10

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал решение главного тренера Гильермо Абаскаля назвать сына Николаем – в честь основателя клуба Николая Старостина.

«Вот тут молодец. Николай – прекрасное имя! Вот, например, Русские Деньги – это было бы чересчур, а так получилось просто здорово! Респект», – сказал Губерниев.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
  • В его дебютном сезоне команда финишировала на 3-м месте в РПЛ.
  • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Губерниев Дмитрий
Комментарии (10)
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Sky Spartak
1690099213
Какой он "Футбольный обозреватель " ?!?!? Просо несёт чушь... Не понимая вообще ничего в футболе... Тупой интригант
Ответить
ivany4
1690100792
У губашлепа одни деньги на уме. Из него такой же футбольный обозреватель, как из укронаркоши президент.
Ответить
ТАРО
1690101716
ДЭ. он и в Африке Дэб...
Ответить
k611
1690103682
Вот дурной
Ответить
neim
1690104137
Да уж, Дмитрий тоже прекрасное имя, но вот "Телевизионные Деньги" разных каналов, это уже перебор ))).
Ответить
Александр.Т.
1690105157
Он слачуем не наркоман? Такую хрень постоянно из-за рта выдаёт,
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timon2401
1690107281
сам то понял что ляпнул))) видимо всё таки шапку стоит одевать когда биатлон в холодное время комментирует
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партизан84
1690108852
"Знаешь, Дима, стоит мне подумать, что тупее тебя уже не бывает, ты такое отмочишь, что я опять в тебя верю!"
Ответить
kvm
1690109777
хотели назвать Защеканец, но получился Дмитрий...
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ySS
1690113983
Один за бабло тренирует, другой пи...болит, вот и вся разница.
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