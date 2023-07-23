Губерниев: «Абаскаль назвал сына Николаем? Русские Деньги – было бы чересчур, а так получилось здорово!»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал решение главного тренера Гильермо Абаскаля назвать сына Николаем – в честь основателя клуба Николая Старостина.

«Вот тут молодец. Николай – прекрасное имя! Вот, например, Русские Деньги – это было бы чересчур, а так получилось просто здорово! Респект», – сказал Губерниев.