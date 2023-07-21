Мамаева пожаловалась на нехватку алиментов, но отказалась лечить зубы дочери в бесплатной клинике

Бывшая жена экс-игрока сборной России Павла Мамаева Алана в общении с подписчиками в социальной сети пожаловалась на недостаток алиментов от спортсмена. У них общая дочь Алиса.
– Мамаев платит алименты? Вам хватает?
– Его 10 тысяч рублей даже на стоматолога не хватит. Мы сейчас лечим зубы, и, поверьте, алиментов на это точно не хватит.
– Про зубы. Их можно бесплатно в поликлинике делать городской, а не за 10 тысяч.
– Ну так и лечите своих детей там.
- Пара была жената в 2013-2021 годах.
- У Аланы есть сын, рожденный до свадьбы со спортсменом.
- Сейчас Мамаев женат на Надежде Санько и живет с ней в Дубае.
Источник: «Бомбардир»