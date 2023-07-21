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    • Мамаева пожаловалась на нехватку алиментов, но отказалась лечить зубы дочери в бесплатной клинике

    Мамаева пожаловалась на нехватку алиментов, но отказалась лечить зубы дочери в бесплатной клинике

    Бывшая жена экс-игрока сборной России Павла Мамаева Алана в общении с подписчиками в социальной сети пожаловалась на недостаток алиментов от спортсмена. У них общая дочь Алиса.

    – Мамаев платит алименты? Вам хватает?

    – Его 10 тысяч рублей даже на стоматолога не хватит. Мы сейчас лечим зубы, и, поверьте, алиментов на это точно не хватит.

    – Про зубы. Их можно бесплатно в поликлинике делать городской, а не за 10 тысяч.

    – Ну так и лечите своих детей там.

    • Пара была жената в 2013-2021 годах.
    • У Аланы есть сын, рожденный до свадьбы со спортсменом.
    • Сейчас Мамаев женат на Надежде Санько и живет с ней в Дубае.

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    Источник: «Бомбардир»

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