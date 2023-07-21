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  • Агент Тюкавина: «Костя не поедет играть за еду, в отличие от Кузяева»

Агент Тюкавина: «Костя не поедет играть за еду, в отличие от Кузяева»

21 июля 2023, 22:15
11

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал понять, что игрок не готов на существенное понижение зарплаты ради поездки в Европу.

– У Тюкавина после этого сезона заканчивается контракт с «Динамо». Начался ли переговорный процесс о продлении?

– По Тюкавину ближайшие три-пять туров вообще не хочу разговаривать. Я не буду бегать ни в один клуб и просить, чтобы его куда-то взяли. Если будет предложение – будем разговаривать.

– Насколько пример Кузяева и его переезд во Францию вдохновляет Тюкавина? Готов ли он пойти на понижение зарплаты, чтобы поиграть в европейской лиге из топ-5?

– Для нас – не пример. Костя не поедет на в десять раз меньшую зарплату в Европу. Ему 21 год, не забывайте. Тюкавин за еду никуда не поедет играть.

Я уважаю «Гавр» и выбор Далера Кузяева. Сколько он раз он выиграл чемпионат уже? Раз восемь? Если он захотел поиграть ради опыта, то почему нет? Возможно, ему это затем поможет уже в тренерской карьере.

– И все же Тюкавин – один из главных российских активов РПЛ сейчас. Европейские клубы уже обозначали интерес?

– Обозначали, это нормальное явление. Знаете, люди по-разному ведут дела, но я не хочу уподобляться гонке вооружений и прочему.

Будет конкретика, мы об этом расскажем.

  • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.
  • Кузяев перешел в «Гавр» как свободный агент из «Зенита».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо Гавр Кузяев Далер Тюкавин Константин
Комментарии (11)
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BAIv
1689968088
Кузяев на жизнь уже заработал, а Тюкавин ещё нет.
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paracetamol
1689968742
Кузя играет за интерес, а Тюка - за бабки. Потому и результаты разные, но агенту этого не понять!
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Mityai90
1689971140
Мда, зажрались паспортисты.
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BRO_football
1689972090
Вон какие запросы у нашей футбольной молодёжи. Зачем мне какое-то развитие и новый опыт, я останусь там где больше платят. Костя ещё нихрена не добился, зато требует зарплату, как будто он звезда европейского уровня. Зажрался вместе со своим агентом.
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Sky Spartak
1689972670
хороший агент... дайте денег сейчас.. на остальное по.й тюкавин..респект... через пару лет о тебе забудят..
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Челнинец
1689973642
Если бы лимита не было, играл бы щас Тюкавин где нить ФНЛ, зажравшиеся кривоножки
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моэм
1689998759
Не пойдёт , потому что никуда не взяли....а главное и не пойдёт , ведь там за паспорт зарплату не повышают , а платят по заслугам , а вначале понижают пока не докажешь нужность команде.
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Oldtrafford83
1690001931
Тюкавину надо менять агента, а то закончит как Игнатьев
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Garrincha58
1690007033
мля кто такой Тюкавин очередной Кокорин или Игнатьев так и будет ходить до 30 лет в перспективных тоже самое можно сказать и про Захаряна зазвездились зажрались
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Давид59
1690010028
Ахах -ха! Кузяев за еду поехал играть! Накормят - побегает, ещё накормят - ещё побегает!
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