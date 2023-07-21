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    • Агент Тюкавина: «Костя не поедет играть за еду, в отличие от Кузяева»

    Агент Тюкавина: «Костя не поедет играть за еду, в отличие от Кузяева»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал понять, что игрок не готов на существенное понижение зарплаты ради поездки в Европу.

    – У Тюкавина после этого сезона заканчивается контракт с «Динамо». Начался ли переговорный процесс о продлении?

    – По Тюкавину ближайшие три-пять туров вообще не хочу разговаривать. Я не буду бегать ни в один клуб и просить, чтобы его куда-то взяли. Если будет предложение – будем разговаривать.

    – Насколько пример Кузяева и его переезд во Францию вдохновляет Тюкавина? Готов ли он пойти на понижение зарплаты, чтобы поиграть в европейской лиге из топ-5?

    – Для нас – не пример. Костя не поедет на в десять раз меньшую зарплату в Европу. Ему 21 год, не забывайте. Тюкавин за еду никуда не поедет играть.

    Я уважаю «Гавр» и выбор Далера Кузяева. Сколько он раз он выиграл чемпионат уже? Раз восемь? Если он захотел поиграть ради опыта, то почему нет? Возможно, ему это затем поможет уже в тренерской карьере.

    – И все же Тюкавин – один из главных российских активов РПЛ сейчас. Европейские клубы уже обозначали интерес?

    – Обозначали, это нормальное явление. Знаете, люди по-разному ведут дела, но я не хочу уподобляться гонке вооружений и прочему.

    Будет конкретика, мы об этом расскажем.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.
    • Кузяев перешел в «Гавр» как свободный агент из «Зенита».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1314

      Sky Spartak 2 минуты назад

      хороший агент...
      дайте денег сейчас..
      на остальное по.й
      тюкавин..респект... через пару лет о тебе забудят..

      0
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      Рейтинг: +25188

      bset 4 минуты назад

      Очередной лимитчик. Не понимает, что это не в Европе зарплаты занижены, а в России завышены

      0
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      Рейтинг: +12342

      BRO_football 12 минут назад

      Вон какие запросы у нашей футбольной молодёжи. Зачем мне какое-то развитие и новый опыт, я останусь там где больше платят.
      Костя ещё нихрена не добился, зато требует зарплату, как будто он звезда европейского уровня. Зажрался вместе со своим агентом.

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      Рейтинг: +1931

      Artemka444 14 минут назад

      Да Тюкавина не куда и не возьмут!!!
      Так же как и Захаряна!!!

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      Рейтинг: +665

      Mityai90 28 минут назад

      Мда, зажрались паспортисты.

      1
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      Рейтинг: +18645

      paracetamol 1 час назад

      Кузя играет за интерес, а Тюка - за бабки. Потому и результаты разные, но агенту этого не понять!

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      Рейтинг: +3192

      BAIv 1 час назад

      Кузяев на жизнь уже заработал, а Тюкавин ещё нет.

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