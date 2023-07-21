Агент Тюкавина: «Костя не поедет играть за еду, в отличие от Кузяева»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал понять, что игрок не готов на существенное понижение зарплаты ради поездки в Европу.

– У Тюкавина после этого сезона заканчивается контракт с «Динамо». Начался ли переговорный процесс о продлении?

– По Тюкавину ближайшие три-пять туров вообще не хочу разговаривать. Я не буду бегать ни в один клуб и просить, чтобы его куда-то взяли. Если будет предложение – будем разговаривать.

– Насколько пример Кузяева и его переезд во Францию вдохновляет Тюкавина? Готов ли он пойти на понижение зарплаты, чтобы поиграть в европейской лиге из топ-5?

– Для нас – не пример. Костя не поедет на в десять раз меньшую зарплату в Европу. Ему 21 год, не забывайте. Тюкавин за еду никуда не поедет играть.

Я уважаю «Гавр» и выбор Далера Кузяева. Сколько он раз он выиграл чемпионат уже? Раз восемь? Если он захотел поиграть ради опыта, то почему нет? Возможно, ему это затем поможет уже в тренерской карьере.

– И все же Тюкавин – один из главных российских активов РПЛ сейчас. Европейские клубы уже обозначали интерес?

– Обозначали, это нормальное явление. Знаете, люди по-разному ведут дела, но я не хочу уподобляться гонке вооружений и прочему.

Будет конкретика, мы об этом расскажем.