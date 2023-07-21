Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Бартакжи отреагировал на новость об интересе «Зенита» и ЦСКА

    Агент Бартакжи отреагировал на новость об интересе «Зенита» и ЦСКА

    Угур Авадан, агент защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бартакжи, ответил, может ли его клиент оказаться в РПЛ.

    Сообщалось, что на 28-летнего футболиста претендуют «Зенит» и ЦСКА. Оба клуба готовы заплатить за него 5 миллионов евро.

    «Интерес к Абдулкериму со стороны ЦСКА и «Зенита»? Им интересуются многие команды, но их названия я раскрывать не могу.

    Все станет ясно в течение нескольких дней», – заявил агент.

    • Бартакжи провел в «Галатасарае» один сезон.
    • Его статистика: 33 матча, 3 гола, 3 ассиста.
    • Рыночная стоимость турка – 6,5 млн евро.

    Новости по теме
    Билялетдинов назвал четыре команды, которые поспорят за чемпионство в новом сезоне РПЛ 1
    Аршавин может войти в правление «Зенита» или покинуть клуб: известно, когда будет принято решение 8
    Слуцкий и Генич поспорили, кто станет чемпионом России-2024: на кону – новый айфон 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 