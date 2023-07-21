Агент Бартакжи отреагировал на новость об интересе «Зенита» и ЦСКА

Угур Авадан, агент защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бартакжи, ответил, может ли его клиент оказаться в РПЛ.
Сообщалось, что на 28-летнего футболиста претендуют «Зенит» и ЦСКА. Оба клуба готовы заплатить за него 5 миллионов евро.
«Интерес к Абдулкериму со стороны ЦСКА и «Зенита»? Им интересуются многие команды, но их названия я раскрывать не могу.
Все станет ясно в течение нескольких дней», – заявил агент.
- Бартакжи провел в «Галатасарае» один сезон.
- Его статистика: 33 матча, 3 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость турка – 6,5 млн евро.
Источник: Sport24