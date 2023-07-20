Директор «Ариса»: «Футболки Кокорина просят до сих пор»

Так я не понял, почему Арис его не выкупил или не продлил аренду? По всем фронтам там у Кокорина было всё хорошо - голы шли, лучший игрок чемпионата, Арис впервые стал чемпионом, болельщики и руководство его полюбили, стульями не размахивал, Кипр - само по себе крутое место.
Неужто Фиорентина такие большие деньги запросила или сам Кокорин большую зп? Оба варианта глупые. Фиорентина всё равно большие деньги за него уже не получит, а Кокорин своё уже заработал, можно и на скромную зп согласиться (хотя любая зп проф.футболиста на таком уровне уж точно не скромная, по крайней мере по сравнению с зп обычных трудяг), да и никто ему уже большую зп не предложит.
Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев отметил популярность Александра Кокорина, который был в клубе по соглашению аренды из «Фиорентины».
«Футболки Кокорина в нашем фан-шопе разлетались в считанные дни и превышали наши возможности. Постоянно дозаказ, постоянные просьбы. Футболки Кокорина просят до сих пор.
В медийном плане мы получили мультивсплеск: за Кокориным пришла аудитория, не проживающая на Кипре, и это с точки зрения имиджа и охватов тоже важно.
Вообще, мы наблюдаем заметный интерес со стороны зарубежной аудитории. У нас в команде есть национальные формации: поляки, шведы, сербы, африканцы, латиноамериканцы.
За Шпилевским, Яблонским, Шуманским и Кокориным пришли русскоязычные. За ними всеми следят на родине через соцсети «Ариса», – рассказал Дозорцев.
- «Арис» арендовал Кокорина в августе.
- Форвард забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
- Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.