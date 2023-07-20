Директор «Ариса»: «Футболки Кокорина просят до сих пор»

Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев отметил популярность Александра Кокорина, который был в клубе по соглашению аренды из «Фиорентины».

«Футболки Кокорина в нашем фан-шопе разлетались в считанные дни и превышали наши возможности. Постоянно дозаказ, постоянные просьбы. Футболки Кокорина просят до сих пор.

В медийном плане мы получили мультивсплеск: за Кокориным пришла аудитория, не проживающая на Кипре, и это с точки зрения имиджа и охватов тоже важно.

Вообще, мы наблюдаем заметный интерес со стороны зарубежной аудитории. У нас в команде есть национальные формации: поляки, шведы, сербы, африканцы, латиноамериканцы.

За Шпилевским, Яблонским, Шуманским и Кокориным пришли русскоязычные. За ними всеми следят на родине через соцсети «Ариса», – рассказал Дозорцев.