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Директор «Ариса»: «Футболки Кокорина просят до сих пор»

20 июля 2023, 20:44
2

Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев отметил популярность Александра Кокорина, который был в клубе по соглашению аренды из «Фиорентины».

«Футболки Кокорина в нашем фан-шопе разлетались в считанные дни и превышали наши возможности. Постоянно дозаказ, постоянные просьбы. Футболки Кокорина просят до сих пор.

В медийном плане мы получили мультивсплеск: за Кокориным пришла аудитория, не проживающая на Кипре, и это с точки зрения имиджа и охватов тоже важно.

Вообще, мы наблюдаем заметный интерес со стороны зарубежной аудитории. У нас в команде есть национальные формации: поляки, шведы, сербы, африканцы, латиноамериканцы.

За Шпилевским, Яблонским, Шуманским и Кокориным пришли русскоязычные. За ними всеми следят на родине через соцсети «Ариса», – рассказал Дозорцев.

  • «Арис» арендовал Кокорина в августе.
  • Форвард забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
  • Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.

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Источник: «Чемпионат»
Европа Арис Кокорин Александр
Комментарии (2)
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Купа Купыч
1689875465
А какой венский стул у него есть.Загляденье.
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VGreen
1689876623
Так я не понял, почему Арис его не выкупил или не продлил аренду? По всем фронтам там у Кокорина было всё хорошо - голы шли, лучший игрок чемпионата, Арис впервые стал чемпионом, болельщики и руководство его полюбили, стульями не размахивал, Кипр - само по себе крутое место. Неужто Фиорентина такие большие деньги запросила или сам Кокорин большую зп? Оба варианта глупые. Фиорентина всё равно большие деньги за него уже не получит, а Кокорин своё уже заработал, можно и на скромную зп согласиться (хотя любая зп проф.футболиста на таком уровне уж точно не скромная, по крайней мере по сравнению с зп обычных трудяг), да и никто ему уже большую зп не предложит.
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