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    • Обновленный рейтинг сборных ФИФА: Россия осталась на прежнем месте

    Обновленный рейтинг сборных ФИФА: Россия осталась на прежнем месте

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Россия сохранила за собой 38-е место. В активе команды 1496 очков.

    Россияне не играли в июне, поскольку не нашли соперников для товарищеских матчей в удобные даты.

    Лидером рейтинга осталась Аргентина (1843,73), в топ-3 также входят Франция (1843,54) и Бразилия (1828,27).

    Выше поднялась Мексика, выигравшая Кубок КОНКАКАФ-2023. Сборная опередила Швейцарию и Марокко, оказавшись на 12-й строчке.

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    Источник: сайт ФИФА

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