Обновленный рейтинг сборных ФИФА: Россия осталась на прежнем месте

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Россия сохранила за собой 38-е место. В активе команды 1496 очков.

Россияне не играли в июне, поскольку не нашли соперников для товарищеских матчей в удобные даты.

Лидером рейтинга осталась Аргентина (1843,73), в топ-3 также входят Франция (1843,54) и Бразилия (1828,27).

Выше поднялась Мексика, выигравшая Кубок КОНКАКАФ-2023. Сборная опередила Швейцарию и Марокко, оказавшись на 12-й строчке.