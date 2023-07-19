Презентацию Месси в «Интере Майами» посмотрели 3,5 миллиарда человек – это почти половина Земли

Да. Да.
Охотно верим!
Гном уже никому не интересен, после перехода хер знает куда!!!
Владелец американского «Интера Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о рейтинге презентации новичка команды Лионеля Месси.
«В наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это интересно всему миру. Презентацию Месси посмотрели 3,5 миллиарда человек, это очень много», – сказал Бекхэм.
- Население Земли – 8 миллиардов человек.
- Контракт Месси будет действовать до конца 2025 года.
- Дебют Лео ожидается 21 июля против мексиканского клуба «Крус Асуль».