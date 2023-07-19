Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Презентацию Месси в «Интере Майами» посмотрели 3,5 миллиарда человек – это почти половина Земли

    Презентацию Месси в «Интере Майами» посмотрели 3,5 миллиарда человек – это почти половина Земли

    Владелец американского «Интера Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о рейтинге презентации новичка команды Лионеля Месси.

    «В наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это интересно всему миру. Презентацию Месси посмотрели 3,5 миллиарда человек, это очень много», – сказал Бекхэм.

    • Население Земли – 8 миллиардов человек.
    • Контракт Месси будет действовать до конца 2025 года.
    • Дебют Лео ожидается 21 июля против мексиканского клуба «Крус Асуль».

    Новости по теме
    Клубы МЛС ради Месси могут заменить искусственные газоны на натуральные 6
    Месси и Бускетс приступили к тренировкам с «Интером Майами» 1
    Роналду: «Саудовская лига сильнее МЛС» 5
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +554

      lipatov32 11 минут назад

      Да. Да.
      Охотно верим!
      Гном уже никому не интересен, после перехода хер знает куда!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2003

      Romio-xxx 22 минуты назад

      Я счастливчик,я не смотрел)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 