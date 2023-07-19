Презентацию Месси в «Интере Майами» посмотрели 3,5 миллиарда человек – это почти половина Земли

Владелец американского «Интера Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о рейтинге презентации новичка команды Лионеля Месси.

«В наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это интересно всему миру. Презентацию Месси посмотрели 3,5 миллиарда человек, это очень много», – сказал Бекхэм.